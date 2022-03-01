محمد حماقي يتألق في حفل العيد الوطني بالكويت.. صور

تصدر النجم محمد حماقي قائمة الأكثر تداولا على "تويتر" الكويت قبيل وعقب إحيائه للمهرجان الأول والذي يتوافق مع العيد الوطني للدولة بحضور الآلاف من الجمهور الكويتي والمقيمين من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية مما جعل البعض يصف المشهد قائلا: "الكويت كلها في حفل حماقي" .

حضر حماقي الحفل بصحبة مدير أعماله المتتج حمدي بدر وأشعل الحفل بعدد كبير من أغنيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني وشهدت تفاعلا كبيرا مع الجمهور علي مدى أكثر من ساعتين متتاليتين وصفت بالأكثر انسجاما بين فنان ومحبيه.

وقدم حماقي أغاني "نفسي ابقي جنوا" ، "أجمل يوم" " أحلى حاجة فيكي" التي أهداها للكويت وأهلها .. بالإضافة الى ، "يزلزل" ، "ما بلاش" ، " ناويها" ، " ليه بيلموني " ،"يا ستار" .. و من اغاني ألبومه الاخير "يا فاتني" قدم " لا ملامة" ، "لوهتسيب" ،"تك" ، " طالع موضة" ، "عرض مستمر" ، "ظلموني" ، " مش قادر أنسى" و"قالوا عنك" و"لا ملامة" .

على جانب آخر أطلق حماقي مؤخرا أغنية "عجبي" بالتعاون مع الموزع الموسيقي توما وهي من رباعيات الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين وتصدرت الأكثر تداولا على مواقع التواصل الإجتماعي.

وتربع حماقي طوال عام ٢٠٢١ على عرش أضخم الإحتفالات والمهرجانات الدولية بمصر والعالم العربي والتي شهدت متابعات عالمية كان أبرزها تقديمه للأغنية الرسمية للاحتفال العالمي بإفتتاح أقدم طريق أثري في التاريخ " الكباش" بمدينة الأقصر حيث قدم أغنية " حلوة بلدنا حلوة" بمشاركة لارا إسكندر وشارك في تغطية الحفل أكثر من "مائة وخمسون" قناة عربية وعالمية وتصدرت الأغنية " تريند " مواقع التواصل الإجتماعي بالإضافة إلى إشادة من وسائل الإعلام المحلية والعالمية بالإضافة إلى اختياره لإحياء إفتتاح "جائزة السعودية الكبرى لفورمولا1" - منفردا - بمدينة جدة بحضور ٣٥ الف من مختلف الجنسيات العربية والاوروبية وهو الحدث الذي يتابعه ٨٥ مليون متفرج حول العالم و اختياره لإفتتاح فعاليات مهرجان دبي الدولي للتسوق بالامارات والذي اقيم بجوار برج خليفة وبحضور كامل العدد ومؤخرا إحيائه لافتتاح " ساوند ستورم" بالعاصمة السعودية الرياض .

كما تتطرق حماقي بألبوم " يا فاتني" الذي أطلقه مع صيف ٢٠٢١ إلى منصات إلكترونية لم يسبق لأي نجم عربي التعامل معها بداية من اختياره كأول فنان عربي يتم عرض أغانيه وحفلاته في قائمة Fortnite Soundwave الجديدة - احتفالاً بالموسيقى والفنانين من جميع أنحاء العالم وذلك داخل لعبة "فورتي نايت" Fortnite الشهيرة عالميا .

و يعد حماقي أول مطرب عربي يقوم بتوقيع ألبومه ديجيتال في بث مباشر "لايف" وبمشاركة "حيه" لقرابة ال ٣٠٠ ألف من جمهوره حول العالم وذلك عبر صفحته على انستجرام وهو عدد من المستحيل تحقيقه في إحتفالات توقيعات الألبومات المعتادة.