عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد حماقي يتألق في حفل العيد الوطني بالكويت.. صور

محمد حماقي
محمد حماقي

تصدر النجم محمد حماقي قائمة الأكثر تداولا على "تويتر" الكويت قبيل وعقب إحيائه للمهرجان الأول والذي يتوافق مع العيد الوطني للدولة بحضور الآلاف من الجمهور الكويتي والمقيمين من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية مما جعل البعض يصف المشهد قائلا: "الكويت كلها في حفل حماقي" .

 

حضر حماقي الحفل بصحبة مدير أعماله المتتج حمدي بدر وأشعل الحفل بعدد كبير من أغنيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني وشهدت تفاعلا كبيرا مع الجمهور علي مدى أكثر من ساعتين متتاليتين وصفت بالأكثر انسجاما بين فنان ومحبيه. 

 

 

وقدم حماقي أغاني "نفسي ابقي جنوا" ، "أجمل يوم" " أحلى حاجة فيكي" التي أهداها للكويت وأهلها .. بالإضافة الى ، "يزلزل" ، "ما بلاش" ، " ناويها" ، " ليه بيلموني " ،"يا ستار"  .. و من اغاني ألبومه الاخير "يا فاتني"  قدم " لا ملامة" ، "لوهتسيب" ،"تك" ، " طالع موضة" ، "عرض مستمر" ، "ظلموني" ، " مش قادر أنسى" و"قالوا عنك" و"لا ملامة" .

 

على جانب آخر أطلق حماقي مؤخرا أغنية "عجبي" بالتعاون مع الموزع الموسيقي توما وهي من رباعيات الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين وتصدرت الأكثر تداولا على مواقع التواصل الإجتماعي. 

 

 

وتربع حماقي طوال عام ٢٠٢١ على عرش أضخم الإحتفالات والمهرجانات الدولية بمصر والعالم العربي والتي شهدت متابعات عالمية كان أبرزها تقديمه للأغنية الرسمية للاحتفال العالمي  بإفتتاح أقدم طريق أثري في التاريخ " الكباش" بمدينة الأقصر حيث قدم أغنية " حلوة بلدنا حلوة" بمشاركة لارا إسكندر وشارك في تغطية الحفل  أكثر من "مائة وخمسون"  قناة عربية وعالمية وتصدرت الأغنية " تريند " مواقع التواصل الإجتماعي بالإضافة إلى إشادة من وسائل الإعلام المحلية والعالمية بالإضافة إلى اختياره لإحياء إفتتاح "جائزة السعودية الكبرى لفورمولا1"  - منفردا - بمدينة جدة بحضور ٣٥ الف من مختلف الجنسيات العربية والاوروبية وهو الحدث الذي يتابعه ٨٥ مليون متفرج حول العالم و اختياره  لإفتتاح  فعاليات مهرجان دبي الدولي للتسوق بالامارات والذي اقيم  بجوار برج خليفة وبحضور كامل العدد ومؤخرا إحيائه لافتتاح " ساوند ستورم" بالعاصمة السعودية الرياض . 

 

 

كما  تتطرق حماقي  بألبوم " يا فاتني" الذي أطلقه مع صيف ٢٠٢١ إلى منصات إلكترونية  لم يسبق لأي نجم عربي التعامل معها  بداية من  اختياره كأول فنان عربي يتم عرض أغانيه وحفلاته في قائمة Fortnite Soundwave الجديدة - احتفالاً بالموسيقى والفنانين من جميع أنحاء العالم وذلك داخل لعبة "فورتي نايت"  Fortnite الشهيرة عالميا . 

 

 

و يعد حماقي أول  مطرب عربي يقوم بتوقيع ألبومه ديجيتال  في بث مباشر  "لايف" وبمشاركة "حيه" لقرابة ال ٣٠٠ ألف من جمهوره حول العالم وذلك عبر صفحته على انستجرام وهو عدد من المستحيل تحقيقه في إحتفالات توقيعات الألبومات المعتادة.

محمد حماقي حفل محمد حماقى العيد الوطني الكويت اغانى محمد حماقى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

بعد واقعة كوكسال بابا.. الحبس وغرامة 30 ألف جنيه لإهانة العلم المصري

بدءا من اليوم .. زيادة أسعار السجائر المحلية جنيها

بعد التصريح بدفنه.. الأمن يكشف سبب قتل رجل أعمال لـ صاحب مركز صحي في الجيزة

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 1- 3- 2022

صرف المزايا التأمينية للسيدات عند سن 45 بشرط إنجاب طفلين فقط

بعد توجيهات السيسي.. الحبس عامين وغرامة 500 مليون جنيه للتلاعب في أسعار السلع

ترشيحاتنا

البرلمان العربي: قرار مجلس الأمن بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية انتصار للشرعية

مدرب المريخ السوداني: كنت أتمنى تعادل الأهلي مع صن داونز..والمجموعة أصبحت معقدة

رئيس الشيشان يعلن مقتل جنديين وإصابة 6 آخرين بـ أوكرانيا

836 جنيهاً .. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-3-2022

الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارًا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 24 درجة

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 1-3-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد حماقي يتألق في حفل العيد الوطني بالكويت.. صور

نشرة المنوعات| هاكر يوجه رسالة رعب إلى الشعب الروسي.. اقتراب كويكب ضخم من الأرض.. هجوم مئات الأوكرانيين على الدبابات الروسية

مئات الأوكرانيين يقطعون الطريق أمام الدبابات الروسية

انتقاما من رئيسه.. أوكراني يدمر يختا روسيا بملايين الجنيهات

فيديو

شاهد| مباراة استعراضية بين وزير الرياضة ومحافظي الوادي الجديد وأسوان ومطروح ضمن أولمبياد المحافظات الحدودية

تعرف على أسباب رحيل كارتيرون عن الزمالك.. فيديو جراف

«زعلانين مني».. ماذا قال الرئيس السيسي عن المرج والخصوص والمطرية ؟ "فيديو"

تايم سكوير.. شاهد| عمر كمال وحسن شاكوش يرقصان في شوارع نيويورك

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

اﻟﻤﺰﻳﺪ