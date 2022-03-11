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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصر آمنة اقتصاديا رغم مرورها بأزمات

القابضة للصوامع: مصر تستهلك 730 ألف طن من القمح شهريا.. والمقتدر يسلم البطاقة التموينية.. فيديو

ياسر توفيق ، رئيس
ياسر توفيق ، رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالشركة المصرية

قال الدكتور ياسر توفيق، رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالشركة المصرية القابضة للصوامع، إن مصر آمنة اقتصاديا رغم مرورها بأزمات أصعب من ظروف الحرب خلال جائحة كورونا، لكن الحكومة استطاعت توفير جميع مستلزمات المواطنين.

وأضاف ياسر توفيق، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر استوردت كميات كبيرة من الأقماح قبل نشوب الحرب الروسية الأوكرانية لتأمين الظروف المتوقع حدوثها.

وتابع رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالشركة المصرية القابضة للصوامع، أن مصر تستورد القمح من روسيا وأوكرانيا بنسبة تتراوح ما بين 60% إلى 40% من إجمالي القمح المستورد، كما تستورد القمح الروماني والفرنسي، وهناك توجه مؤخرا إلى أمريكا، مشيرا إلى أن القاهرة تستورد 6 مليون طن قمح سنويا غير استيراد القطاع الخاص الذي يبلغ 12 مليون طنا، يستخدمها في صناعة الحلويات وغيرها.

وأشار ياسر توفيق، إلى أنه لم يحدث أي اهتزاز في موضوع رغيف العيش المدعم ولا يوجد تكدس أمام الأفران، وإنتاج المطاحن كما هو لم يقل، لافتا إلى أن مصر لديها 120 مطحنا على مستوى الجمهورية لإنتاج رغيف عيش مدعم، والمطحن الواحد لديه 5 أيام احتياطي استراتيجي ما بين القمح والدقيق.

 

بعض المحافظات تتمتع باحتياطي كبير

 

ولفت رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالشركة المصرية القابضة للصوامع، إلى أن بعض المحافظات تتمتع باحتياطي كبير بسبب طبيعتها الجغرافية، مثل سيناء التي لديها 10 أيام احتياطي استراتيجي قمح ودقيق للمخابر، موضحا أن مصر تملك 4 أشهر احتياطي استراتيجي من القمح، كما أنه بداية من 1 إبريل يتم استلام المحصول الجديد.

وأوضح  ياسر توفيق، أن هيئة السلع التموينية لديها خطة استراتيجية لاستيراد الأقماح، وتوفير احتياجات المواطنين، وتؤمن وزارة المالية الموازنة اللازمة للاستيراد، مشيرا إلى أن مصر تستهلك 730 ألف طن من القمح شهريا، وهذا يعتبر رقم منخفض عن الأعوام الماضية بعد تطبيق الإجراءات الرقابية التي وفرت 70 ألف طنا، وأصبح الدعم يصل إلى مستحقيه.

وأكد رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالشركة المصرية القابضة للصوامع، إمكانية توفير كميات أخرى من القمح في حال السيطرة بشكل كامل على الرقابة، مع ضرورة تفعيل الضمير الشخصي لدى المواطنين، مضيفا: «أي شخص مقتدر عليه تسليم البطاقة التموينية وإتاحة الفرصة للمستحقين».                                      

                                                               

القابضة للصوامع قمح البطاقة التموينية القمح الروماني القطاع الخاص

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