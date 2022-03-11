أحمد كمال: عودة محمد ياسين للدراما التلفزيونية حدث كبير

قال الفنان أحمد كمال، أحد أبطال مسلسل "المشوار"، إنه حدث كبير أن يعود المخرج محمد ياسين للدراما التلفزيونية، وهو ما شجعه علي العودة للعمل مرة اخري معه بمسلسل المشوار

وتابع خلال مداخلة مع الإعلامية إنجي القاضي ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc"، أنه معروف عنه الاعتذار كثيرا عن الأعمال التي تقدم له، وخلال جائحة كورونا اعتذر عن الكثير من الأعمال، ولكن بمجرد أن شهد عودة محمد ياسين بعد غياب لسنوات، وكان آخر مسلسل له هو مسلسل أفراح القبة، كان بالنسبة له حدثا كبيرا.

وأوضح:"نحن كممثلين نقرأ، وأصبح لدينا خبرة معرفة العمل الجيد، وأنا ضبطت نفسي متلبساً بقراءة سيناريو السيناريست الكبير محمد فريد، وكنت أستمتع بقرائته وكان أمرا مهما للغاية".

وأضاف: "كل الحلقات التي جاءت لي كنت مشدود خلال قرائتها، محمد فريد أرسلنا لأماكن جديدة وأحداث جديدة، وحقيقي الأمر ممتع للغاية، نحن ممنوعين من الحديث بشكل واضح وصريح عن أدوارنا في المسلسل".

