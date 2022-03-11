غرفة القاهرة التجارية: نتعاون مع الحكومة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار جيدة

قال سامح زكي، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية باتحاد الغرف التجارية، إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء على التعاون الكامل مع الحكومة لتوصيل السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار جيدة، وأن تتوافر جميعها بالأسواق.



وأوضح زكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"،:" "نتعاون مع الحكومة بأجهزتها لتحقيق هذا الهدف، ومن مراقبتنا اليومية للأسواق نحدد الأسعار الموجودة في السوق، والحد الأدنى والأقصى لها، ونضع متوسط لها، ويكون هناك سعر معلن للسوق ككل".

وأكمل:"تم الاتفاق أن يكون هناك تقارير يومية حول كل قطاع من القطاعات في السوق، خاصة وأن آليات السوق الحر هي المتحكم في الاقتصاد والسوق المصري، وعليه فإن اتحاد عام الغرف التجارية تتابع سلاسل التوريد لجميع السلع والتأكيد على توافرها".

