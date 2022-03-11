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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة لسفير الفلبين بأهم المشروعات والمعالم بـ الوادي الجديد

جانب من الزياره
جانب من الزياره

أجرت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، يرافقها السفير عز الدين تاجو سفير دولة الفلبين لدى مصر والوفد المرافق جولة تفقدية بالمحافظة لزيارة أهم المشروعات التنموية والمعالم السياحية بمركزي الداخلة وبلاط.

شملت الجولة أحد مشروعات مبادرة النخيل المقام على مساحة ٣٠٠٠ آلاف فدان ومشروعات الصوب الزراعية والمحاصيل الإستراتيجية ومنها محصول القمح، وأهم الأنشطة الصناعية بالمنطقة الصناعية بموط ومنها مصانع إنتاج التمور والرخام والانترلوك والمنتجات البلاستيكية وورش تدوير المخلفات، حيث أشادوا بحجم الإستثمارات والمشروعات التنموية الجارية. 

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وأكدت نائب المحافظ، أنه تم تفقد مشروع مستشفى الداخلة الجديد الجاري إنشاءه على مساحة ١٩ ألف فدان، لمتابعة الموقف التنفيذي، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين دولتي مصر والفلبين، والتنسيق لتدريب وتأهيل فريق التمريض بالمستشفى، عن طريق الجانب الفلبيني المعروف بإمتلاكه الخبرة العلمية والعملية بهذا المجال. 

كما زار الوفد منتج الطرفة السياحي وآبار موط السياحية وما تحتويه من آبار كبريتية للسياحة العلاجية والبيئية، ومنطقة بلاط الفرعونية والإسلامية ومخربشات ماقبل التاريخ وقلاع الضبة، مؤكدين على تنوع الحقب التاريخية التي تزخر المحافظة بمعالمها. 

وحرص الوفد على زيارة مشروعات الحرف اليدوية والبيئية بجمعية تنمية المجتمع بقرية البشندي، وأبدوا إعجابهم وتقديرهم للحفاظ على التراث الواحاتي وتوارث الحرف اليدوية وجودة المنتجات من صناعات الحرير والسجاد والخزف والخوص القادرة على المنافسة عالمياً.

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