شيماء سيف تروج لـ مسلسل “في بيتنا روبوت ” .. شاهد

روجت الفنانة شيماء سيف لـ مسلسل “ في بيتنا روبوت ” ، ونشرت البوستر المبدئى لمسلسل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “ إنستجرام ”.

وعلقت شيماء سيف “ #فى_بيتنا_روبوت٢ استنونا فى رمضان بإذن الله” .

و كشف المنتج هشام جمال عن البوستر المبدئى لمسلسل “فى بيتنا روبوت” عبر حسابه بموقع إنستجرام .

وكتب هشام جمال : في بيتنا روبوت 2 على قناة الحياة في رمضان إن شاء الله استنوا البوستر الرسمي اللي فيه كل الأبطال والإعلان قريبا جدا إن شاء الله.

مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.وتدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب.