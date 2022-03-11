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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طريقة دخول الطلاب على منصة التعلم الإلكتروني بحقوق عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أكد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، حرص الكلية على التواصل مع الطلاب، وتذليل الصعوبات لهم، تم تشكيل فريق من أعضاء الهيئة المعاونة بالكلية، من جميع الأقسام المختلفة، للرد على استفسارات الطلاب  فيما يتعلق بجميع المقررات الدراسية المختلفة بشعب الكلية الثلاث "العربية والإنجليزية والفرنسية".

وأضاف عميد كلية الحقوق أنه تم  إنشاء حلقة نقاشية أسفل كل محاضرة موجودة داخل المقرر الدراسي على منصة التعلم الإلكتروني للكلية.

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وأشار الي  أنه يمكن للطالب الدخول علي المقرر الدراسي ومنه إلى الحلقة النقاشية الموجودة أسفل المحاضرة وترك سؤاله أو استفساره، وسوف يتم الرد عليه من عضو الهيئة المعاونة المختص في المواعيد المقررة وفقاً للجداول المرفقة.


ومرفق أيضاً ملف  "pdf " لشرح طريقة دخول الطلاب على منصة التعلم الإلكتروني.
طريقة الدخول الي منصة التعلم الالكتروني
https://drive.google.com/.../13GTLmQThDMf1X1FbYhp.../view...
فريق الأنشطة التفاعلية 
https://drive.google.com/.../1ngyNWRr.../view...

وقام الدكتور محمد صافي، عميد كلية الحقوق و الدكتور محمد الشافعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور ياسين الشاذلي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بافتتاح معرض الكتاب القانونى وذلك بساحة مدرج كلية الحقوق.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور  هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


ويشمل المعرض الذي يعقد في الفترة من 8 مارس إلي 22 مارس 2022 مجموعات متنوعة من الكتب القانونية في جميع التخصصات بأسعار رمزية.

جامعة عين شمس كلية الحقوق جامعة عين شمس عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس

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