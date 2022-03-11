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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. انطلاق بطولة FIP Star الدولية للبادل.. بمشاركة 100 لاعب من 6 دول

صدى البلد

تنطلق اليوم الجمعة، فعاليات بطولة FIP Star الدولية للبادل، والمقامة خلال الفترة من 11 وحتى 13 مارس الجاري، والبالغ مجموع جوائزها 13.500 ألف دولار.

ويتنافس في البطولة 100 لاعب يمثلون 6 دول، من بينهم 14 فريقا مصريا.

وتحظى البطولة باهتمام كبير ومشاركة واسعة من نجوم اللعبة والمصنفين الأوائل على مستوى التصنيف العالمي.

ووجه المهندس أحمد الغتوري رئيس الاتحاد المصري للبادل تحت التأسيس الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة علي الدعم المقدم للاتحاد في الآونة الأخيرة، لافتاً إلى القيام  بخطوات عديدة لتكون مصر وجهة رياضة البادل في المنطقة.

وأضاف "الغتوري" أننا نسعى من خلال البطولات الدولية لاكساب اللاعبين المصريين الخبرات الدولية للوصول في اسرع وقت للمنافسة على مراكز متقدمة بالبطولات العالمية.

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