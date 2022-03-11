عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بقاعة الاحتفالات الكبرى..

مراسم جامعة القاهرة لمنح الدكتوراه الفخرية في الآداب لرئيس جمهورية طاجيكستان

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، مساء أمس، مراسم منح الدكتوراه الفخرية في الآداب لرئيس جمهورية طاجيكستان السيد إمام علي رحمان، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وأعضاء مجلس الجامعة، وسفير جمهورية طاجيكستان، وعدد من الشخصيات العامة ويمكنكم مشاهدة المراسم اضغط هنا.

وبدأت فعاليات مراسم منح الدكتوراه الفخرية بتسليم الدكتور محمد عثمان الخشت لرئيس جمهورية طاجيكستان، شهادة الدكتوراه الفخرية ثم قلادة جامعة القاهرة، ودرع الجامعة، أعقبها توقيع الرئيس الطاجيكي في السجل التذكاري لشهادات الدكتوراه الفخرية، ثم ألقى محاضرة تذكارية أشاد فيها بدور جامعة القاهرة الرائد في المجالات العلمية والتعليمية وتطوير نظام التعليم الحديث في مصر، وتخريج علماء وأدباء حازوا على جائزة نوبل.

txt

لطلاب جامعة القاهرة … اعرف شروط الالتحاق ببرامج التعليم المدمج

txt

منح الدكتوراه الفخرية لرئيس طاجيكستان لدوره في نشر السلام والتسامح من جامعة القاهرة

txt

لأول مرة .. توحيد برنامج العملي وتطويره بكليات القطاع التربوي بجامعة القاهرة

 

جدير بالذكر أن السيد إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان درس الاقتصاد في جامعة طاجيكستان، وهو من الشخصيات التي جمعت بين العلم والسياسة والثقافة والفن والإصلاح المجتمعي، وله العديد من المؤلفات التي تهتم بالحضارة الإسلامية، فضلًا عن جهوده في تنمية المجتمع الطاجيكي وتطويره والحفاظ عليه وتثقيفه ونشر الحضارة الإسلامية بين ربوعه.

يشار إلى أن الدكتوراه الفخرية من جامعة القاهرة حصل عليها عدد من الزعماء، وبدأت جامعة القاهرة في منح الدكتوراه الفخرية بعد عامين من إنشائها، حيث قرر مجلس الجامعة منح درجة الدكتوراه الفخرية للرئيس الأمريكي الراحل تيودور روزفلت عام 1910، والملك الحسن الثاني ملك المغرب عام 1965، والرئيس الفرنسي جيسكار دستان عام 1975 والرئيس السنغالي عبده ضيوف عام 1985، كما حصل عليها نيلسون مانديلا رئيس جنوب أفريقيا عام 1990.

قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة بجامعة القاهرة جائزة نوبل الدكتور محمد عثمان الخشت Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفصال عربات قطار "القاهرة _ طنطا" بالغربية دون وقوع إصابات

وفاة صاحب أول قلب خنزير .. جمال شعبان: لم يتوافق مع روحه

نجمة زمانها .. لماذا تركت جيهان فاضل الفن وعملت بسوبر ماركت ؟

بعد مشهد مُخزٍ|هرب من زوجته وعشيقها بالقفز من الطابق الثالث بـ بولاق

حظر تصدير القمح والدقيق والفول والعدس والمكرونة 3 أشهر من 11 مارس

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والوداد في دوري أبطال إفريقيا

الطقس.. رياح باردة تضرب البلاد وأمطار بعدة مناطق خلال ساعات

كشف أثري فريد.. العثور على قمح “فرعوني” في الأقصر مازال قابل للزراعة

ترشيحاتنا

الأرصاد تصدم المواطنين: استمرار موجة الطقس البارد لنهاية الأسبوع القادم.. فيديو

مناورات جوية وبرية| الناتو ينشر قوات عسكرية في لاتفيا

لم يوافق ولم يرفض.. وكيل محمد صلاح يسخر من تصريحات كلوب بشأن تجديد عقده

النشرة الدينية .. موعد ليلة النصف من شعبان لعام 1443 هجرية .. حكم من مات وعليه قضاء رمضان

ذعر ورعب .. الخفافيش تهاجم قرية بالمنوفية بعد فتح مقبرة قديمة|شاهد

ننشر أماكن اختبارات تحويل الطلاب المصريين الدارسين بأوكرانيا إلى الجامعات المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درجات الحرارة تنخفض تحت 8.. تفاصيل 3 أيام من البرودة والأمطار

نجمة زمانها .. لماذا تركت جيهان فاضل الفن وعملت بسوبر ماركت ؟

هشام عباس نجم الحفل.. تفاصيل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس الموسيقى

صبحي يفتتح جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض كافكس 2022

فيديو

8 طرق تدخل منظومة النقل الذكي قريبا.. فيديو جراف

قصة خطوبة 11 يوما بين مجدي صبحي ومنى الألفي.. فيديو جراف

إسلام العشيري بطل مصري في أوكرانيا.. ما قصته؟.. فيديو جراف

معاشي 700 جنيه.. الفنان حسين الشريف يكشف سر ابتعاده عن التمثيل "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ