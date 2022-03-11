مراسم جامعة القاهرة لمنح الدكتوراه الفخرية في الآداب لرئيس جمهورية طاجيكستان

بقاعة الاحتفالات الكبرى..

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، مساء أمس، مراسم منح الدكتوراه الفخرية في الآداب لرئيس جمهورية طاجيكستان السيد إمام علي رحمان، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وأعضاء مجلس الجامعة، وسفير جمهورية طاجيكستان، وعدد من الشخصيات العامة ويمكنكم مشاهدة المراسم اضغط هنا.

وبدأت فعاليات مراسم منح الدكتوراه الفخرية بتسليم الدكتور محمد عثمان الخشت لرئيس جمهورية طاجيكستان، شهادة الدكتوراه الفخرية ثم قلادة جامعة القاهرة، ودرع الجامعة، أعقبها توقيع الرئيس الطاجيكي في السجل التذكاري لشهادات الدكتوراه الفخرية، ثم ألقى محاضرة تذكارية أشاد فيها بدور جامعة القاهرة الرائد في المجالات العلمية والتعليمية وتطوير نظام التعليم الحديث في مصر، وتخريج علماء وأدباء حازوا على جائزة نوبل.

جدير بالذكر أن السيد إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان درس الاقتصاد في جامعة طاجيكستان، وهو من الشخصيات التي جمعت بين العلم والسياسة والثقافة والفن والإصلاح المجتمعي، وله العديد من المؤلفات التي تهتم بالحضارة الإسلامية، فضلًا عن جهوده في تنمية المجتمع الطاجيكي وتطويره والحفاظ عليه وتثقيفه ونشر الحضارة الإسلامية بين ربوعه.



يشار إلى أن الدكتوراه الفخرية من جامعة القاهرة حصل عليها عدد من الزعماء، وبدأت جامعة القاهرة في منح الدكتوراه الفخرية بعد عامين من إنشائها، حيث قرر مجلس الجامعة منح درجة الدكتوراه الفخرية للرئيس الأمريكي الراحل تيودور روزفلت عام 1910، والملك الحسن الثاني ملك المغرب عام 1965، والرئيس الفرنسي جيسكار دستان عام 1975 والرئيس السنغالي عبده ضيوف عام 1985، كما حصل عليها نيلسون مانديلا رئيس جنوب أفريقيا عام 1990.