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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد الشامي يشارك متابعيه كواليس "دايما عامر" برفقة مصطفى شعبان

مسلسل دايما عامر
مسلسل دايما عامر

شارك الفنان احمد الشامي متابعيه صورًا له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر الشامي، برفقة ابطال عمل مسلسل "دايما عامر" المقرر عرضه في رمضان 2022، وعلق قائلا "‏دايماً عامر في رمضان 2022" مما نال إعجاب متابعيه.

وينشغل مصطفى شعبان في تصوير مسلسل "دايما عامر" الذي يشارك به في السباق الرمضاني 2022، بطولة الفنان صلاح عبد الله، لبلبة، وميرنا نور الدين، وعمرو عبد الجليل، ونضال الشافعى، وصلاح عبد الله، ومحمد ثروت، وكريم عفيفى، ومحمد محمود، وأحمد الشامى، وسما إبراهيم، وأمل رزق، ولمى كتكت، وأحمد عنان، وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل، وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، وإخراج مجدي الهوارى.

 

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كواليس مسلسل دايما عامر مصطفى شعبان ميرنا نور الدين احمد الشامي مجدي الهواري

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