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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسرع سيارة من لامبورجيني في السوق البحريني موديل 2022 | صور

اسرع سيارة من لامبورجيني
اسرع سيارة من لامبورجيني بالسوق البحريني موديل 2022 |صور

تعتبر السيارة لامبورجيني أفنتادور موديل 2022 واحدة من أسرع الاصدارات المقدمة من قبل الصانع الإيطالي المخضرم، والتي تعتمد على قدرات فنية عالية الأداء، إلى جانب التصميم الرياضي المميز.

اسرع سيارة من لامبورجيني بالسوق البحريني موديل 2022 |صور 

تمتلك السيارة لامبورجيني افنتادور موديل 2022 محرك من 12 اسطوانة، سعة 6500 سي سي، بقوة 750 حصانا، وعزم دوران يبلغ 690 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء بتقنية الدفع الكلي، وبهذه القدرات تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 2.9 ثانية.

اسرع سيارة من لامبورجيني بالسوق البحريني موديل 2022 |صور 

وتضم فئة أعلى تجهيزا بقوة 770 حصانا، و 720 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع قوة انطلاق من نقطة الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 350 كيلومتر في الساعة.

اسرع سيارة من لامبورجيني بالسوق البحريني موديل 2022 |صور 

وترتكز السيارة لامبورجيني افنتادور موديل 2022 على جنوط رياضية مدعومة بقاعدة عجلات 2.700 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4.943 مم، و 2.098 مم للعرض، وبارتفاع يقدر بـ 1.136 مم.

اسرع سيارة من لامبورجيني بالسوق البحريني موديل 2022 |صور 

وتظهر مقدمة السيارة بمصابيح أمامية حادة المظهر مع اضاءة نهارية وخلفية بتقنية LED، مع لمسات إنسيابية الأداء تمنحها الأفضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالإضافة إلى جنوط رياضية المظهر.

اسرع سيارة من لامبورجيني بالسوق البحريني موديل 2022 |صور 

وتقدم السيارة لامبورجيني أفنتادور موديل 2022، بمنظومة عادم ثنائية الأداء، مع مفهوم ثنائي الابواب، وغطاء محرك عازل للصوت والحرارة، بالاضافة إلى تقنيات داخلية مثل مقود حركة متعدد الوظائف، و مثبت سرعات، وزر تفعيل وايقاف المحرك، مع خاصية دخول السيارة بدون مفتاح.

أسعار السيارة لامبورجيني أفنتادور موديل 2022 بالسوق البحريني 

الفئة الأولى لامبورجيني افنتادور 2022 LP750-4 SV Roadster بقيمة قدرها 205 الف دينار.

الفئة الثانية لامبورجيني افنتادور 2022 LP770-4 Roadster بقيمة قدرها 220 الف دينار.

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