الإسكان: تطوير واجهات العمارات على النيل أعاد رونقه بعد إهمال سنوات| فيديو

قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إنه لولا تطوير واجهات العمارات على نهر النيل؛ لما رأينا ذلك المنظر الجميل، مؤكدا أن نهر النيل كان يعاني من الأهمال في الماضي، ولكننا عملنا على إعادة رونقه الذي كان عليه.

وأضاف طارق الرفاعي، خلال لقاء له ببرنامج "تعمير"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أن نهر النيل من أكبر الأنهار الموجودة في العالم، ولكنه كان مستغلًا من بعض الباعة الجائلين.

وتابع معاون وزير الإسكان، أن الدولة المصرية عادت بقوة لتنفيذ كل المشروعات، جنبا إلى جنب مع التطوير في آن واحد، وكان من ضمنه؛ تطوير واجهات نهر النيل.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية ساعدتنا في تطوير واجهات نهر النيل، مؤكدا أنها أزالت الإشغالات غير القانونية على الجزء الموازي للرصيف على الكورنيش.