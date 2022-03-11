الإسكان : تأمين ممشى أهل مصر بشركات متخصصة وكاميرات مراقبة ..فيديو

قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إن "كل اهالينا اللي ساكنين على الصف الأول لنهر النيل، والأجزاء الخلفية سعداء جدا بمشروع “ممشى أهل مصر”، لأنه سيكون متنفس هام لهم للخروج مع عائلاتهم.

واضاف طارق الرفاعي، خلال لقاء له لبرنامج “تعمير”، عبر فضائية “أون اي”، أن الدولة وفرت مكان آمن للمواطنين، وبه كافة الخدمات، ومؤمن بشركات أمن، إضافة إلى وجود كاميرات مراقبة".

وتابع معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، أن هناك بروتوكولات مع أقسام الشرطة لتأمين الأهالي حتى يستمتعوا بتواجدهم بـ “ممشى اهل مصر”.

وأشار طارق الرفاعي إلى أن “ممشى أهل مصر معمول على نظام عالمي وسياهم في جذب السائحين".