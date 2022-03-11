3 مايو| نجوى كرم تكشف تفاصيل حفلها في عيد الفطر بـ تركيا

كشفت الفنانة نجوى كرم -في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر- عن حفلها في عيد الفطر المبارك، التي ستحييه يوم 3 مايو المُقبل في مدينة اسطنبول التركية.

ونشرت نجوى كرم، بوستر الحفل في تغريدتها عبر تويتر، وعلقت: «رح نسهر لطلوع الضّو الـ عبالو يفوت بهالجو" يلاقينا بـ ٣ مايو ـ اسطنبول - #تركيا حتى نحتفل سوا بـ #عيد_الفطر».

"رح نسهر لطلوع الضّو الـ عبالو يفوت بهالجو" يلاقينا بـ ٣ مايو ـ اسطنبول - #تركيا حتى نحتفل سوا بـ #عيد_الفطر 🤍



للحجز: https://t.co/hKqOhlnpLJ pic.twitter.com/2NOaqw7DDF — Najwa Karam (@najwakaram) March 11, 2022

حقيقة خضوع نجوى كرم لعملية تجميل

من جهة أخرى، علقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم على حقيقة إجراء عملية تجميل خلال الفترة الماضية بعد ظهورها فى عدد من الصور بشكل مختلف.

وقالت نجوى كرم فى لقاء ببرنامج “انسايدر بالعربى” : على بالى إني اتحلى دائما وأصبح جميلة وفى أبهى صورة أمام جمهورى والسؤال عن خضوعى لعملية تجميل أم لا فهو أمر لا يفرق بالنسبة لى المهم النتيجة النهائية وهو ظهورى فى أبهى صورة أمام جمهورى.

وأعلنت الفنانة نجوي كرم عن موعد أول حفل لها مع بداية العام الجديد ، عبر صفحتها الشخصية انستجرام.

حفل نجوى كرم مع كاظم الساهر

ونشرت نجوي كرم صورة لها برفقة الفنان كاظم الساهر ، وعقلت : " 14 يناير بمهرجان دبي مع القيصر كاظم الساهر ".

من جهة أخرى، تمكنت قبل أيام الفنانة اللبنانية نجوى كرم من الدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر عبر موقع يوتيوب ، وذلك بعد ان حققت من خلال أغنيتها الجديدة ساحر قلوب ما يقرب من 400 ألف مشاهدة فى خلال يومين فقط.

أعلنت الفنانة نجوى كرم عن صدور أحدث أغانيها الأربعاء الماضى، والتي تحمل اسم “ساحر قلوب”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت نجوى كرم صورة الغلاف الرسمي لفيديو كليب الأغنية، مرتدية فيها بدلة باللون الأزرق، تاركه شعرها منسدلًا على كتفيها.

وعلقت نجوى كرم على الصورة قائلة: “ساحر قلوب، بتسمعوها الساعة 5 المسا بتوقيت بيروت، ومنشوف الكليب كلنا سوا 6 المسا بتوقيت بيروت على يوتيوب.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور انستجرام - مقطع فيديو قصيرا يظهر كواليس كليب الفنانة نجوى كرم الجديد، والذي يحمل اسم ساحر قلوب.