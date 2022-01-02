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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برفقة القيصر.. نجوى كرم تعلن عن حفل غنائي ضخم

صدى البلد

أعلنت الفنانة نجوي كرم عن موعد أول حفل لها مع بداية العام الجديد ، عبر صفحتها الشخصية انستجرام  .

ونشرت نجوي كرم صورة لها برفقة الفنان كاظم الساهر ، وعقلت : " 14 يناير بمهرجان دبي مع القيصر كاظم الساهر ".

من جهة أخرى، تمكنت قبل أيام الفنانة اللبنانية نجوى كرم من الدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر عبر موقع يوتيوب ، وذلك بعد ان حققت من خلال أغنيتها الجديدة ساحر قلوب ما يقرب من 400 ألف مشاهدة فى خلال يومين فقط.

 

أعلنت الفنانة نجوى كرم عن صدور أحدث أغانيها الأربعاء الماضى، والتي تحمل اسم “ساحر قلوب”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت نجوى كرم صورة الغلاف الرسمي لفيديو كليب الأغنية، مرتدية فيها بدلة باللون الأزرق، تاركه شعرها منسدلًا على كتفيها.

وعلقت نجوى كرم على الصورة قائلة: “ساحر قلوب، بتسمعوها الساعة 5 المسا بتوقيت بيروت، ومنشوف الكليب كلنا سوا 6 المسا بتوقيت بيروت على يوتيوب.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور انستجرام - مقطع فيديو قصيرا يظهر كواليس كليب الفنانة نجوى كرم الجديد، والذي يحمل اسم ساحر قلوب.

بداية العام الجديد كاظم الساهر الفنان كاظم الساهر الفنانة نجوى كرم فيديوهات

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