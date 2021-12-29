نجوى كرم تكشف عن وجهتها لإحياء حفل رأس السنة عبر "إنستجرام"

طالعين دبي

نشرت الفنانة نجوي كرم صورةجديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت الفنانة ببدلة حمراء وبالطو أسود فورير وشنطة سفر معتمدة علي الميكب الناعم المائل الي الترابي ، معلقةً "طالعين دبي لإحياء حفل رأس السنة".

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي " وربي تنووووووورين دبي أريد اجي الحفل "،"منورة ياحلوة"،"أجمل واحدة في الأحمر ".

من جهة أخرى، تمكنت قبل أيام الفنانة اللبنانية نجوى كرم من الدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر عبر موقع يوتيوب ، وذلك بعد ان حققت من خلال أغنيتها الجديدة ساحر قلوب ما يقرب من 400 الف مشاهدة فى خلال يومين فقط.

أعلنت الفنانة نجوى كرم عن صدور أحدث أغانيها الأربعاء الماضى، والتي تحمل اسم “ساحر قلوب”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبدل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت نجوى كرم صورة الغلاف الرسمي لفيديو كليب الأغنية، مرتدية فيها بدلة باللون الأزرق، تاركه شعرها منسدلا على كتفيها.

وعلقت نجوى كرم على الصورة قائلة: “ساحر قلوب، بتسمعوها الساعة ٥ المسا بتوقيت بيروت، ومنشوف الكليب كلنا سوا ٦ المسا بتوقيت بيروت على يوتيوب.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور انستجرام - مقطع فيديو قصيرا يظهر كواليس كليب الفنانة نجوى كرم الجديد، والذي يحمل اسم ساحر قلوب.