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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية إلى محافظة القليوبية .. اليوم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تستعد كلية التربية النوعية جامعة عين شمس لإطلاق القافلة التنموية الشاملة لمحافظة القليوبية وذلك  بالتعاون مع كليات الطب وطب الأسنان والتمريض والصيدلة ومركز تعليم الكبار بالجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار اليوم السبت بقريتي تل بني تميم و سليمان الور بمحافظة القليوبية.

وتتضمن القافلة تقديم خدمات طيبة لتخصصات مختلفة لأهالي القرى، وحملة كساء، وتقديم مواد غذائية لأهالي القرى، كما سيتم تقديم ورش فنية.

تأتي القافلة برعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليويبة، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة.

وذلك تحت إشراف الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية، والدكتور عمرو خليل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة، الدكتور أحمد عبد النبي منسق عام القافلة ومدير وحدة تعليم الكبار بالكلية.

والجدير بالذكر اختتمت جامعة عين شمس برئاسة ورعاية الدكتور محمود المتيني مشاركتها بالملتقى الدولي للجامعات والمنح EDUGATE ، والذي شاركت الجامعة في نسخته العاشرة تحت رعاية الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث شهد جناح الجامعة على مدار ثلاثة أيام إقبالاً كبيراً من الزوار من طلاب الشهادات الثانوية والأجنبية والمعادلة وذويهم.

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وأقيم جناح الجامعة تحت إشراف أ.د. شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية و التعاون الأكاديمي و أ.د. منى عبد العال مدير إدارة تطوير التعليم بالجامعة وإشراف تنفيذي أ. ريهام العطيفي مدير عام الإدارة العامة للتعليم والطلاب، بهدف التعريف بأبرز  البرامج الدراسية و الكليات الملحقة حديثاً بالجامعة و كذلك التعرف على حزمة الخدمات التي تقدمها الجامعة لطلابها والتي تواكب المعايير الدولية و تتماشى مع رؤية الجامعة في أن تصبح واحدة من جامعات الجيل الرابع.

أقيم الملتقى بمشاركة نخبة من الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة وعدد من الجامعات الأجنبية،  تحت شعار Your Gate To Excellence.

التربية النوعية رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس مركز تعليم الكبار محافظة القليوبية

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