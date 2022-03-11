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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دينا الشربيني تروج لـ مسلسل المشوار بنشر الأفيش الرسمي على إنستجرام

المشوار
المشوار

نشرت الفنانة دينا الشربيني الأفيش الرسمي لمسلسل المشوار، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي تعكف حاليا على تصويره للحاق بموسم رمضان 2022.

مسلسل المشوار تدور أحداثه حول قضية الاتجار في الآثار، وما يتمخض عن هذه التجارة غير الشرعية من إهدار أموال هائلة على البلد، وأيضا ظهور أصناف من الأغنياء الذين يمتلكون مبالغ نقدية عارمة بشكل كبير، يستغلون هذه الثروات في نشاطات غسيل الأموال، وأيضا التجارة في الممنوعات أنواعها كافة.

ويشارك في بطولة مسلسل المشوار مع محمد رمضان، كل من دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، أحمد مجدي، وهو من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين. 

قنوات العرض : dmc  - mbc  - منصة watch it عدد الحلقات : 30 حلقة.

كواليس العمل : تعد تلك المرة الاولي منذ أكثر من 3 سنوات التى تستغنى فيها الفنانة دينا الشربينى ع تقديم البطولة المطلقة ، حيث تظهر فى الاحداث زوجة الشخصية التى يلعبها الفنان محمد رمضان. 

دينا الشربيني مسلسل “المشوار” محمد رمضان مواقع التواصل الاجتماعي موسم رمضان 2022

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