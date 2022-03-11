دينا الشربيني تروج لـ مسلسل المشوار بنشر الأفيش الرسمي على إنستجرام

نشرت الفنانة دينا الشربيني الأفيش الرسمي لمسلسل المشوار، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي تعكف حاليا على تصويره للحاق بموسم رمضان 2022.

مسلسل المشوار تدور أحداثه حول قضية الاتجار في الآثار، وما يتمخض عن هذه التجارة غير الشرعية من إهدار أموال هائلة على البلد، وأيضا ظهور أصناف من الأغنياء الذين يمتلكون مبالغ نقدية عارمة بشكل كبير، يستغلون هذه الثروات في نشاطات غسيل الأموال، وأيضا التجارة في الممنوعات أنواعها كافة.

ويشارك في بطولة مسلسل المشوار مع محمد رمضان، كل من دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، أحمد مجدي، وهو من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

قنوات العرض : dmc - mbc - منصة watch it عدد الحلقات : 30 حلقة.

كواليس العمل : تعد تلك المرة الاولي منذ أكثر من 3 سنوات التى تستغنى فيها الفنانة دينا الشربينى ع تقديم البطولة المطلقة ، حيث تظهر فى الاحداث زوجة الشخصية التى يلعبها الفنان محمد رمضان.