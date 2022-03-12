اقطف وكل ..خضراوات أورجانيك تجذب سياح نويبع ودعوات للاهتمام بالسياحة الزراعية

مازالت الخضراوات الأورجانيك الطبيعية تجذب السياح والمواطنين في نويبع بعد نجاح تجربة الزراعة العضوية القائمة على المواد الطبيعية في مجتمع حبيبة القائم على السياحة الزراعية والغذاء الصحي الذي يجذب السياح .



يقول ماجد السعيد رائد السياحة الزراعية بنويبع أن مشروع السياحة الزراعية أصبح ضرورة ملحة لتنمية مدينة نويبع وخاصة مع توفر مياه الأمطار والسيول و الخزان الجوفي متوفرة به المياه طوال العام علاوة علي المناخ المناسب لنمو معظم أنواع الخضراوات .



ودعا ماجد السعيد للاهتمام بالسياحة الزراعية لأنها سياحة مستدامة ومنتجة وتوفر الغذاء الصحي للمجتمع المحيط بها.

طبيعة خلابة حين يلتقي البحر والجبل وسط مزرعة طبيعية عامرة بالفاكهة والخضراوات الطازجة تكون الحياة أكثر متعة واستجمام هذا ما توفره مزرعة حبيبة القائمة على التغذية العضوية " اورجانيك " .



تلك الأرض التي كانت صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء أصبحت جنة عامرة بالخير ونواة للسياحة الزراعية حيث يقوم السياح بزيارتها والاستمتاع بقطف الثمار وطهى الطعام الريفى الطازج .



وأضاف ماجد السعيد صاحب مزرعة حبيبة العضوية واول من نادى بالسياحة الزراعية بجنوب سيناء إن الزراعة الاورجانيك القائمة على التغذية العضوية هى نوع من السياحة التى تجذب السياح علاوة على أنها تنمية مستدامة.

وأشار السعيد الى أنه قام بانشاء مركز تعليمى لمنح دورات تدريبية لـ البدو والذين يريدون تعلم الزراعة العضوية و كذلك طلاب كليات الزراعة على مستوى جامعات مصر .

وأوضح السعيد أن المركز التعليمى ينسق مع مركز بحوث الصحراء وزارة الزراعة عمل الدورات التدريبية .



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خضراوات اورجانيك

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