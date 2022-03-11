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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بعد تحقيق أرباح خيالية.. نيتفليكس تعلن انطلاق الموسم السادس من سلسلة بيكي بلايندرز

بيكي بلايندرز
بيكي بلايندرز

 

كشفت شبكة نتفليكس العالمية عن موعد طرح الموسم السادس من المسلسل الشهير "بيكي بلايندزر-Peaky Blinders" والذي حقق طوال أجزائه السابقة نجاحا كبيرا جعله يدخل قائمة أهم الاعمال الدرامية في السنوات الأخيرة.

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موعد عرض مسلسل

ونشرت نتفليكس من خلال صفحتها الرسمية على "فيس بوك" ومواقع التواصل الاجتماعي عن موعد طرح الجزء السادس والأخير من مسلسل "بيكي بلايندزر-Peaky Blinders"، حيث أجابت الصفحة على تساؤلات الجمهور المتواصلة حول موعد طرح المسلسل وأكدت أنه سوف يعرض في شهر يونيو القادم وتحديدا يوم 10 من الشهر، فجاء بيان الصفحة: " وعشان سألتوا كثير، الموسم السادس والأخير، يُعرض في 10 يونيو".

 

 

طرح الصورة الدعائية للمسلسل

وفيما يخص الموسم السادس من مسلسل "بيكي بلايندزر-Peaky Blinders" قامت الصفحة الرسمية لنتفليكس بنشر الصورة الدعائية له، وكان المسلسل قد عرض موسمه السادس في شهر فبراير الماضي على شبكة BBC 1 وbbciplayer، وتستمر خلال هذه الفترة عرض حلقات المسلسل التي تصل إلى 6 حلقات، وظهرت في الحلقة الأولى منه النجمة الراحلة هيلين ماكروري التي رحلت في شهر أبريل من العام الماضي وتجسد دور العمة بولي
 

 

موعد طرح الموسم السادس والأخير من مسلسل "Peaky Blinders" على نتفليكس

 

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