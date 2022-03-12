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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد: حذرنا من عودة أجواء الشتاء الباردة واستقرار الطقس نهاية الأسبوع

صدى البلد

 كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، موعد استقرار الأحوال الجوية، مؤكدا أن الاستقرار متوقع مع نهاية الأسبوع المقبل في حالة الطقس.

وأوضح شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة ام بي سي مصر،: "تم تحذير المواطنين من عودة الأجواء الباردة، وأن فصل الشتاء مازال مستمرا وستنخفض درجات الحرارة".

وتابع:"  ذروة انخفاض درجات الحرارة، يومي الجمعة والسبت، ووصلت درجة الحرارة العظمى على القاهرة ومحافظات الوجه البحري إلى 17 و16 درجة مئوية، وقد تصل في فترات الليل إلى 9 درجات.

وأشار شاهين، إلي أنه  لدينا فرص بسقوط الأمطار خفيفة بمتوسطة على السواحل الشمالية. 
 

درجات الحرارة سقوط الأمطار هيئة الأرصاد محمود شاهين الاحوال الجوية

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الأرصاد: حذرنا من عودة أجواء الشتاء الباردة واستقرار الطقس نهاية الأسبوع

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