متحدث وزارة الزراعة: لدينا محصول من القمح يكفي لنهاية العام

قال الدكتور محمد القرش المتحدث بإسم وزارة الزراعة، أن الدولة بذلت جهود كبيرة في الملف الزراعي، وعلى ذلك حددت الدولة سعر القمح قبل أي أزمات بزيادة 100 جنيه عن العام الماضي .



وأضاف الدكتور محمد القرش،خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج التاسعة المذاع على قناة الأولى، أنه بعد محصول الحصاد سيصل حجم الإنتاج 10 مليون طن وهذا يكفي 6 أشهر بالإضافة إلي 4 أشهر مخزون استراتيجي داخل المخازن وهذا يكفي لنهاية العام .



وأوضح، أننا نتأثر بالمتغيرات التي تحدث في العالم، لكن الدولة لديها اكتفاء ذاتي في جميع محاصيل الفواكه والخضار والالبان والاسماك.

وكشف أن ارتفاع أسعار الخبز السياحي يرجع بعضها إلي جشع التجار .

https://youtu.be/5azHR4bb09k