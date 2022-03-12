تعلم من درس ميسي.. عمرو أديب: مفاوضات صلاح مع ليفربول في مراحلها الأخيرة

علق الإعلامي عمرو أديب، علي موقف تجديد محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي، قائلا:" مفاوضات صلاح في مراحلها الأخيرة".



وأوضح أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" صلاح طالب 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع بقوله حلال عليك".

وتابع:" كلوب المدير الفني لليفربول أعلن أن الأمر متوقف علي صلاح والأدارة قدمت كل شيء للاعب، مضيفا:" نصيحتي لصلاح انه يتعلم من درس ميسي مع باريس سان جيرمان وكريستيانو مع اليونايتد".

وأكمل أديب:" صلاح مش قليل ولكن أنا بقوله مع داخل فريق ليفربول وانت لايق عليهم ولكن أنا بقولك مكانك مع كلوب".