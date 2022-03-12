طارق الرفاعي: ممشى أهل مصر مزار سياحي للمصريين والأجانب.. تفاصيل

قال المهندس طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان، إن ممشى مصر لكل أهالينا سواء في الصف الأول من نهر النيل أو في أي منطقة؛ وفر للترفيه مكان راقي ونظيف وغير مزدحم بالباعة الجائلين .

أضاف طارق الرفاعي في لقاء حي من داخل ممشى مصر على قناة " أون" أن ممشى مصر لديه شركة أمن لتأمين الأسر؛ مضيفا أن ممشى مصر متوفر به خدمات متعددة لمن يرغب ذلك .

أوضح معاون وزير الإسكان، أن ممشى مصر محاط بكاميرات مراقبة لضمان الأمان بشكل كامل لكل الأسر والأطفال ، مضيفا أن تم عقد إتفاقيات مع أقسام الشرطة المجاورة للممشى لضمان التأمين الكافي لكل الزوار .

أشار طارق الرفاعي، إلى أن ممشي مصر يعتبر منطقة جذب سياحية داخل القاهرة للأجانب والمصريين وكذلك منطقة جذب إستثماري آمن.