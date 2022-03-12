عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول ضيفا ثقيلا على برايتون في الدوري الإنجليزي

فريق ليفربول
فريق ليفربول

يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على نظيره برايتون، اليوم، السبت، في تمام الثانية والنصف عصرا، على ملعب فالمر، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من مسابقة الدوري الإنجليزي “بريميرليج”.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، لتحقيق الفوز على برايتون في مباراة اليوم، لمواصلة مطاردة مانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي.

وخاض فريق ليفربول 27 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في 19 لقاء، وتعادل في 6 مناسبات، وخسر في مواجهتين فقط.

كما يأمل محمد صلاح في هز شباك برايتون، لمواصلة الابتعاد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي، وقطع خطوة جديدة نحو التتويج بالمربع الذهبي.

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا، وبفارق 7 أهداف عن زميله جوتا صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر يطمح فريق برايتون في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ليفربول، للتقدم إلى منطقة وسط الجدول.

يذكر أن لقاء الدور الأول من مسابقة الدوري الإنجليزي، انتهى بتعادل ليفربول مع برايتون 2-2.

ترتيب ليفربول وبرايتون:

يحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب بـ 69 نقطة، بينما يتواجد برايتون في المركز الـ 13 بـ 33 نقطة.

ليفربول برايتون الانجليزي محمد صلاح ليفربول وبرايتون Sports Fitness

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل 25 مارس.. التموين تطلب استكمال هذه البيانات لمنع إيقاف البطاقات

"ذروة عدم الاستقرار"..الأرصاد تحذر: انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع

ماتت في الزفة والزوج حالته حرجة.. تشييع جنازة عروس بـ شمال سيناء

متزعلوش مني| ميدو : فيه 10 لاعيبة لازم يمشوا من الزمالك

مليون و300 ألف جنيه.. حقيبة ياسمين صبري مفاجأة في عيد ميلادها |شاهد

بعد الخسارة من الوداد.. اشتباك بالأيدي بين أبو جبل ومشجعي الزمالك.. فيديو وصور

بعد حريق داخل الشقة| نقل الفنان نور محمود وأسرته للمستشفى

انكسار الموجة الخامسة.. الصحة: تغيير موعد إصدار بيان كورونا ليكون أسبوعيًا

ترشيحاتنا

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 12 مارس 2022

بعد فترة من الغياب.. ظهور نادر لـ ابنة الفنانة الراحلة سعاد نصر

بعد ارتفاع أسعاره.. ما الدول التي تملك أكبر مخزون ذهب في العالم؟

أوكرانيا تستبعد انضمام بيلاروسيا لهجمات روسية جديدة ضدها

لمواجهة جشع التجار.. الزراعة: البلح بـ8 جنيهات والدواجن بـ45 واللحوم بـ 65|فيديو

دعاء ليلة النصف من شعبان.. ما صحته وحكم إنكاره؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2022 .. دراما الـ 15 حلقة تجذب النجوم.. شاهد

بقطع رأسها.. فتاتان في الكويت تقتلان والدتهما العجوز بطريقة بشعة

إنقاذ شاب هندي حاول الانتحار من فوق قطار فور انطلاقه |شاهد

أشهرها عروض المطاعم.. أخطاء فى توفير الميزانية تدمر الصحة

فيديو

تعديلات الفوز بالكرة الذهبية.. هل تقترب من محمد صلاح؟

جثمان شخص آخر.. سيدة تزور قبر زوجها المتوفي لمدة 27 عاما بالخطأ

مسلسلات رمضان 2022 .. دراما الـ 15 حلقة تجذب النجوم.. شاهد

على مسرح حفلها بالكويت.. شيرين عبد الوهاب تبكي وتستبدل السوارية بـ سويت شيرت.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ