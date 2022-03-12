ليفربول ضيفا ثقيلا على برايتون في الدوري الإنجليزي

يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على نظيره برايتون، اليوم، السبت، في تمام الثانية والنصف عصرا، على ملعب فالمر، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من مسابقة الدوري الإنجليزي “بريميرليج”.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، لتحقيق الفوز على برايتون في مباراة اليوم، لمواصلة مطاردة مانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي.

وخاض فريق ليفربول 27 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في 19 لقاء، وتعادل في 6 مناسبات، وخسر في مواجهتين فقط.

كما يأمل محمد صلاح في هز شباك برايتون، لمواصلة الابتعاد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي، وقطع خطوة جديدة نحو التتويج بالمربع الذهبي.

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا، وبفارق 7 أهداف عن زميله جوتا صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر يطمح فريق برايتون في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ليفربول، للتقدم إلى منطقة وسط الجدول.

يذكر أن لقاء الدور الأول من مسابقة الدوري الإنجليزي، انتهى بتعادل ليفربول مع برايتون 2-2.

ترتيب ليفربول وبرايتون:

يحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب بـ 69 نقطة، بينما يتواجد برايتون في المركز الـ 13 بـ 33 نقطة.