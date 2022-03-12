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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حظر "إنستجرام" في روسيا بدءا من الاثنين المقبل

انستجرام
انستجرام

 أكد آدم موسيري رئيس موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أنه سيتم حظر الموقع في روسيا بدءا من يوم الاثنين المقبل.


وكتب موسيري - عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم /السبت/ - "بدءا من يوم الاثنين، سيتم حجب إنستجرام في روسيا".. واصفا هذا القرار بأنه "خطأ"، موضحا "أن هذا القرار سيقطع تواصل 80 مليون في روسيا عن بعضهم البعض وعن بقية العالم، حيث يتابع 80% من الروسيين حسابًا على الأقل على إنستجرام خارج بلادهم".


وقررت هيئة الرقابة الإعلامية الروسية أمس الجمعة حظر "إنستجرام"؛ بسبب انتشار خطاب الكراهية ضد الروس.

انستجرام روسيا الأثنين المقبل

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