نصاب يستولى على أموال ٥ مواطنين بزعم استثمارها فى مجال الفاكهة بسوهاج

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (5 مواطنين، وجميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج)بتضررهم من قيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بدعوى إستثمارها وتوظيفها مقابل أرباح متفق عليها والنصب عليهم بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام المشكو فى حقه (مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بدعوى إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الفاكهة مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (1,100,000 مليون جنيه) ، حيث توقف بعدها عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعد بتوزيعها وإستولى على كامل المبالغ المالية ، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية

أمن سوهاج تم إستهدافه وضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.