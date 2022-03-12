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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فريد الديب في قضية الآثار الكبرى : النيابة العامة لم تقدم دليلا على التهريب خارج البلاد

حسن راتب
حسن راتب

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، اليوم السبت ، محاكمة رجل الأعمال حسن راتب، والنائب السابق علاء حسانين، و21 متهما آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بــ"الآثار الكبرى".  

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر خضر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عب التواب، ومحمد شريف صبرة، وعونى محمد مطر، وسكرتارية محمد عبد العزيز وحمدى درويش.

قال فريد الديب، دفاع رجل الأعمال حسن راتب و علاء حسانين، إن التحريات التي تمت في القضية كلها مكتبية، فضلا عن أن النيابة العامة طلبت لجنة من البنك المركزي لفحص حسابات المتهم حسن راتب وعلاء حسانين حول تعاملات مالية قدرها 20 مليون ريال سعودي.

وأضاف أن محرر محضر التحريات المحرر في تاريخ 2/8/2021 وعند سؤال رئيس نيابة الحوادث لرئيس اللجنة حول المدة الزمنية التي يستغرقها عمل مأمورية اللجنة أجاب رئيس اللجنة أنها لا تقل عن عام، فدفع الديب بخلو أوراق التحقيقات من تقرير اللجنة المشكلة من البنك المركزي، وبذلك لم تقدم النيابة العامة دليلا على تهريب الآثار خارج البلاد.

وكانت النيابة العامة، وجهت لحسن راتب تهمة تمويل نائب الجن علاء حسانين ملايين الجنيهات وعصابته للتنقيب عن الاثار والاتجار فيها، كما وجهت لعلاء حسانين والمتهمين الآخرين، تهمة التنقيب عن الآثار داخل المحافظات المصرية والاتجار فيها وتهريبها للخارج.  كانت النيابة قررت حبس حسن راتب على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حوله، ووجهت له تهمة تمويل علاء حسانين المعروف بـ"نائب الجن" بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار.  واجهت النيابة "راتب" باعترافات النائب السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، وتضمنت أن راتب موله ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار، وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن تورط رجل الأعمال حسن راتب فى دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

  وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

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