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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

لحوم الثيران والإوز والعسل والتمر والبصل والكُراث|أثري يكشف أسرار الطعام عند الفراعنة

المصريين القدماء
المصريين القدماء

قال الخبير الآثري والمتخصص في علم المصريات د.أحمد عامر إن المطبخ الفرعوني هو الطعام الذي كان يأكله المصريون القدماء وحتى اليوم، فبجانب الخضروات والفاكهة المتنوعة، عرف المصريون القدماء واستعملوا العسل، والتمر، والزبيب، والحبوب، ولحوم الثيران، والأوز والدجاج، والاسماك، والماعز والطيور، والأسماك، والخبز، ومن الخضروات البصل، والثوم، والفجل، والخس، والخيار، والكُرات.


وأشار "عامر" إلي أن المصريين القدماء أكلوا علي موائد صغيرة ضمت اللحوم، والطيور، والخضروات، والفاكهة، ووجباتهم اليومية كانت ثلاث وجبات  واحدة منها على الأقل تكون عائلية، وكان الخبز أو العيش أساسيا على المائدة، وكان يتحلّى بعد الأكل إما بالفواكه أو بأنواع من الحلويات مثل فطائر العسل والمربات، كما إستعملوا اليانسون، والكمون، والقرفة، والشمر، والحلبة، والزعتر.


وتابع "عامر" أن ما كان يصطحبه المصري القديم معه الى العالم الاخر من طعام، فقد صورته النقوش على هيئة قطع من اللحم البقري، والحبوب، وقد عثر في إحدى مقابر منطقة سقارة والتي تعود الي الاسرة الثانية على وجبة جنائزية داخل احد المقابر، ونجد أن كل أنواع الطيور، فكانت أيضًا موجودة باستمرار على موائدهم لاسيما طيور السمان، والحمام، والبط، والأوز، والبط المائي، فعلي الرغم من أن الأسماك كانت من أكثر الأطعمة فائدة للجسم، الا أن المصري القديم تجنب أكلها في بعض المناطق إيمانًا منه أنها محرمة بالنظر الى انها ترتبط ببعض الآلهة الشريرة مثل الإله"ست" إله الشر عند المصريين القدماء والذي كان يرمز له بأحد أنواع الأسماك.


وإستطرد الخبير الآثري أن المصريون القماء قد إعتادوا أن يقدموا الاطعمة كقرابين لالهتهم ودفنها مع موتاهم، ونجد من أشهر قرابينهم الخبز الناعم، والفطائرعلى هيئة البقر، والجعة، والفاكهة، والشهد، والبلح، والخبز أبيض مستطيل، والشحم، والبلح، المجفف، والزبيب، واللبن، والزيت، والفول المقشر، والزبدة، والماعز، والأوز، والعجول، كما وجدت في مقابر المصريين القدماء أطعمة كثيرة إعتقد أن المتوفي يحتاجها في مماته ومنها قطع اللحم البقري، والحبوب، والخبز، وعصيدة، وسمك مطهي، وحساء حمام، وسمان مطهي، وكلاوي مطهية، وضلوع بقر، وفاكهة مسلوقة، ونبق كان طازجًا، وفطائر عسل، وجبن، وإناء من الخمر.

الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات د أحمد عامر المطبخ الفرعوني الطعام المصريين القدماء مصر

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