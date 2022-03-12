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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان يستعرض مشروعات الإنتاج الزراعي والنباتي والسمكي بمحافظة بورسعيد

محافظ بورسعيد يوضح
محافظ بورسعيد يوضح ٱلية التعاون مع البنك الزراعي المصري

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم السبت، علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري،  بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك خلال زيارته للمرة الثانية لمحافظة بورسعيد لبحث التعاون المثمر بين البنك الزراعي ومحافظة بورسعيد في مجال تقديم التيسيرات والدعم الكامل لأهالي ومزارعي منطقة سهل الطينة بشرق بورسعيد.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وعدد من قيادات البنك الزراعي المصري،  وعدد من أهالي ومزارعي منطقة سهل الطينة.

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وفي بداية اللقاء، استعرض محافظ بورسعيد شرحا تفصيليا حول المشروعات التي تشهدها المحافظة في قطاع الإنتاج الزراعي والنباتي والحيواني والسمكي، مثنيا على جهود دعم القطاع الزراعى ومشروعات الإنتاج الحيوانى والزراعى والسمكى ببورسعيد ، والتى شهدت تطورا كبيرا فى الفترة الأخيرة وحققت معدلات إنتاج عالية، موجها الشكر  لرئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري على زيارته للمحافظة، والاستجابة لطلب المحافظة بشأن إنشاء فرع للبنك الزراعي المصري بمنطقة سهل الطينة للتيسير على المزارعين،  فضلا عن تقديم القروض وتمويل المشروعات للمزارعين بأقل فائدة.

محافظ بورسعيد يوضح ٱلية التعاون مع البنك الزراعي المصري لتقديم كافة الدعم والتسهيلات لمزارعي سهل الطينة

وأكد محافظ بورسعيد، على أنه سيتم التعاون بين المحافظة والبنك الزراعي لتوفير التسهيلات والقروض للمزارعين بمنطقة سهل الطينة بما يدعم مشروعات المزارعين و يساهم في تحقيق تنمية بالقطاع الزراعي داخل محافظة بورسعيد ، مشيدا  بدور البنك الزراعي في تقديم الدعم والتمويل اللازم للمزارعين لجميع أنواع المحاصيل الزراعية وجميع الأنشطة المتعلقة بالزراعة كذلك تقديم كافة الخدمات المصرفية وتمويل (المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا)،   وتوفير التمويل اللازم لمختلف أنواع انشطة التنمية الزراعية والريفية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها في إطار السياسة العامة للدولة.

محافظ بورسعيد يوضح ٱلية التعاون مع البنك الزراعي المصري لتقديم كافة الدعم والتسهيلات لمزارعي سهل الطينة

وخلال كلمته، أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن البنك الزراعي المصري هو جزء من الدولة المصرية،  وأن زيارة بورسعيد جاءت في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتلبية احتياجات مزارعي منطقة سهل الطينة ببورسعيد وتوفير الدعم اللازم، فضلا عن بحث إمكانية تمويل المشروعات الخاصة بأهالي ومزارعي سهل الطينة.

وصرح فاروق ، بأن كل امكانيات البنك الزراعي متاحة لمزارعي سهل الطينة، معلنا عن توفير قروض بفائدة ٥٪  للمزارعين وهي أقل فائدة يقدمها البنك،  فضلا عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة،  بالإضافة إلى توفير موظف في المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة وٱخر في مدينة بورفؤاد ، ليكون مسؤول عن تلقي طلبات المزارعين بشان الحصول على السلف الزراعية والقروض تيسيرا على المزارعين،  مضيفا أنه سيتم التنسيق بين البنك والمحافظة ووزارة الزراعة للتوسع في المشروعات الخاصة بالإنتاج النباتي والحيواني لأهالي سهل الطينة.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ مبادرة لاستبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة للتنقل بين المحافظات وإقامة معرض داخل الميناء البري.

محافظ بورسعيد يوضح ٱلية التعاون مع البنك الزراعي المصري لتقديم كافة الدعم والتسهيلات لمزارعي سهل الطينة


كما شهد اللقاء،  حوار مفتوح بين محافظ بورسعيد ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري  ومزارعي سهل الطينة حول المشكلات والاحتياجات الخاصة بالمزاعين،  وإمكانية توفير الدعم الذي يساهم في تنمية مشروعات أهالي سهل الطينة.

بورسعيد محافظ بورسعيد سهل الطينة وزارة الزراعة محافظة بورسعيد الانتاج الزراعي القطاع الزراعى البنك الزراعي اللواء عادل الغضبان

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