دوري أبطال إفريقيا.. ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة من صن داونز

خسر فريق الأهلي أمام مضيفه صن داونز بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب سوكر سيتي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

أبرز أحداث الشوط الأول:

سقط عمرو السولية في الدقيقة الخامسة بعد التحام مع أحد مدافعي صن داونز، لكنه استأنف المباراة بشكل طبيعي.

وحصل محمد عبد المنعم على بطاقة صفراء في نفس الدقيقة بسبب لمسه للكرة بيده عقب سقوط السولية.

أول فرص المباراة كانت في الدقيقة الثامنة لـ صالح صن داونز من تسديدة أطلقها مفالا من على حدود منطقة الجزاء، لكن تصدى لها محمد الشناوي بسهولة.

واصل صن داونز ضغطه من الجانب الأيمن في الدقيقة 13، لكن ياسر إبراهيم كان في الموعد وأبعد الكرة.

وسدد بيرسي تاو تسديدة من حدود منطقة جزاء صن داونز لكن تصدى لها حارس الفريق الجنوب إفريقي بسهولة.

وسجل بيتر شالوليلي هدف التقدم لفريق صن داونز في الدقيقة 23، من ركلة ركنية حولها اللاعب بقدمه في مرمى الشناوي.

وبدأ الأهلي في استعادة توازنه بالاستحواذ على الكرة، لكن دون خطورة حقيقية على مرمى الأهلي.

وأطلق علي معلول تسديدة قوية من الجانب الأيسر في الدقيقة 35، لكنها مرت فوق المرمى.

وغادر كريم فؤاد المباراة مصابا في الدقيقة 38، وحل طاهر محمد طاهر بديلا.

الشوط الثاني:



بدأ الأهلي الشوط الثاني ضاغطا، وأرسل مجدي أفشة كرة مقوسة داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع صن داونز.

واستغل لاكاي لاعب صن داونز تمريرة خاطئة من عمرو السولية وسدد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 56، لكنها مرت فوق المرمى.

وعاد الأهلي للاستحواذ على الكرة، لكن دون خطورة على مرمى صن داونز.

ومرر محمد شريف الكرة لـ حمدي فتحي على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 62، لكن الأخير سجلها خارج الشباك.

وأنقذ محمد الشناوي الأهلي من الهدف الثاني لـ “صن داونز” بعد تسديدة قوية من البديل موديبا لكن الشناوي حولها إلى ركلة ركنية في الدقيقة 63.

ودفع موسمياني بـ أحمد عبد القادر بديلا لـ بيرسي تاو، وأيمن أشرف بديلا محمد عبد المنعم.

وأنقذ محمد الشناوي انفرد لفريق صن داونز في الدقيقة 73، بعد تمريرة رائعة من زواني لـ شافرانكو.

وأطلق أحمد عبد القادر تسديدة قوية في الدقيقة 77 لكنها مرت بجانب القائم الأيسر.

وأهدر حسام حسن هدفا محققا للأهلي، بعد عرضية رائعة من الجانب الأيسر، لكنها وضعها حسام حسن الخالي من الرقابة تماما خارج المرمى.

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة أمام صن داونز:

1- صن داونز : 10 نقاط

2- الأهلي : 4 نقاط

3- الهلال : 4 نقاط

4- المريخ : 4 نقاط