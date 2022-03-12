وزيرة البيئة: استكمال المناقشات مع السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية غدا

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تفاصيل الاستعداد لعقد قمة المناخ COP 27 في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، موضحة أن "لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية؛ شهد مناقشة عدة نقاط مهمة منها جدول أعمال قمة المناخ.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن وجود لجان عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة كل أجهزة الدولة؛ يعد رسالة مهمة تؤكد استعداد الدولة المصرية لقمة المناخ جيدًا.

وأشارت إلي أنه سيتم استكمال المناقشات مع السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية غدا.