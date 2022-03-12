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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في الوادي الجديد|صور

جانب من السلع
جانب من السلع

تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، أحد شوادر بيع الخضروات والفاكهة ومنتجات الصوب الزراعية بأسعار الجملة بمدينة موط بالداخلة، يرافقها السيد نبيل حنفي رئيس المركز، حيثُ أكدت على مراقبة الأسعار وتخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية والتوسع في إقامة المنافذ بأنحاء المدينة والقرى، كما أشادت بمبادرة توصيل الطلبات للمنازل مجاناً. 

كما اطمأنت على توافر السلع الغذائية واللحوم بمول المصرية ماركت، مُشددةً على متابعة أرصدة السلع وعدم وجود نقص بأي منها، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، والإعلان عن توافر السلع للمواطنين لمحاربة إستغلال بعض التجار ورفع الأسعار.

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يأتي ذلك في إطار تكليفات السيد رئيس الوزراء واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتشديد الرقابة والمرور على الأسواق ومتابعة أرصدة توافر السلع الغذائية الأساسية وفتح منافذ لبيع السلع والخضروات بأسعار مخفضة، لمواجهة غلاء الأسعار والتخفيف عن المواطنين.

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