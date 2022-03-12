بشكل رقمي.. الكشف عن أسرار لوحة الموناليزا في معرض رقمي

للمرة الأولى، يُقام معرض رقمي كاملا عن لوحة الموناليزا فقط، إذ يعطي للزائر فرصة واسعة للنظر في عالم الموناليزا وكشف أسرارها بشكل رقمي.

ووفقا لموقع “يورو نيوز” يجسد المعرض تفاصيل أشهر لوحة في العالم، لمنح الجمهور فرصة للنظر بدقة في تلك الصورة غير العادية، إذ يستمر المعرض من 10 مارس حتى 21 أغسطس 2022.

يُقام المعرض في قاعة “Palais de la Bourse” التي تبلغ مساحتها 600 متر، والتي تشتهر بأنها غرفة التجارة والصناعة، إذ تتيح للجمهور رحلة عبر ست مراحل استكشاف جوانب مختلفة من تحفة ليوناردو دافنشي .

يقول فينسينت ديليوفين ، كبير أمناء الرسم الإيطالي في القرن السادس عشر في متحف اللوفر ، إن المعرض يعد فرصة لمقاربة الرسم واكتشاف كل التفاصيل.

تم رسم الموناليزا في وقت ما بين 1503 و 1519 ، عندما كان ليوناردو يعيش في فلورنسا ، ويمكن الآن العثور عليها في متحف اللوفر في باريس.

وعن الابتسامة الغامضة للصورة وهويتها غير الموضحة باللوحة مازالت مصدرًا للتحقيق المستمر حتى الآن، إذ يهدف المعرض التفاعلي إلى استكشاف تاريخ وإرث التحفة الفنية ومساعدة الجميع على فهم سبب شهرة هذه التحفة الفريدة.

يجسد المعرض كل شئ متعلق بأسطورة الموناليزا، بما في ذلك سرقة اللوحة في عام 1911 - والتي ساهمت بشكل كبير في خلق جزءا من قيمتها، وفي المعرض كل مرحلة من مراحل رحلة العمل هي موضوع فيلم يتم عرضه بشكل رقمي .

يهدف السرد المرئي المصحوب بشاشات تفاعلية أصغر، إلى توسيع نطاق استكشاف الموضوع المتعلق بتاريخ الموناليزا إذ تتيح للجمهور أن يكون جزءا، للتعلم ، واللعب ، والاكتشاف".

يوضح ديليوفين: “بالنسبة لمعاصري ليوناردو دافنشي ، كانت هذه اللوحة الأولى التي تتمثَّل فيها الحياة الجسدية والنفسية”.