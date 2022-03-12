سعفان يفتتح معرض لـ"الصم والبكم"ويسلم 20 عقدا و400 كرتونة غذائية بأسوان

في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

واصل محمد سعفان وزير القوى العاملة ، جولاته الميدانية لمحافظات الصعيد، حيث يزور محافظة أسوان في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدي الإعاقة،والفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم .

وافتتح الوزير اليوم السبت، معرض منتجات "قادرين نعملها" بقاعة القوات المسلحة، والذي تنظمه مديرية القوي العاملة بأسوان، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة، ويضم 10 عارضين من أصحاب الهمم والعزيمة، من مدرسة الأمل لـ "الصم والبكم" من طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية من الجنسين، وتفقد أقسام المعرض الخمس والتي شملت السمكرة والأعمال الصحية، والتريكو الآلي، والزخرفة والتنسيق، والملابس الجاهزة، ونجارة الأثاث .

وأبدى الوزير إعجابه بالمعروضات التي تساهم في توفير عدد من فرص العمل لأصحاب الهمم، مشيدا بجودتها ودقة تصنيعها ، مؤكدا أهمية تشجيع ذوي الهمم على الإنتاج لما لهم من قدرة بالغة على العطاء ولديهم من الإرادة ما يدفعهم لتحدي كافة الصعاب والتغلب عليها.

وقال الوزير : إن الوزارة تقدم كامل الدعم لأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة ، موجها الشباب الذين لديهم الحرفة ولن يلتحقوا بالكليات أن يقيموا مشروعات صغيرة وعرض منتجاتهم داخل المعارض الدائمة، مكلفا مديرية القوى العاملة بأسوان بمتابعتهم ومساندتهم بصورة دائمة .واستمع الوزير لشرح من أماني معاوية مديرة المدرسة عن المنتجات المصنوعة من الطلاب، مؤكدا أن الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة لها أهمية اقتصادية كبرى ومن الضروري تشجيعها وتطويرها .

وقدم الوزير للعارضين 10 آلاف جنيه دعما لهم بواقع 1000 جنيه لكل عارض تشجيعا لهم على إنتاج مزيد من الأعمال اليدوية ، مؤكدا أن الدولة المصرية والقيادة السياسية تولى اهتماما خاصا لـ"قادرون بإختلاف " ، وتسعى لتقديم كامل الرعاية والحماية لهم ، باعتبارهم شركاء المجتمع ، مشيرا الى أن رؤية مصر 2030 تتضمن في أهدافها تحقيق العدالة من خلال تحقيق المساواة في الحقوق والفرص، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، ومحمد عبد الوهاب مدير مديرية القوي العاملة بأسوان.

كما قام الوزير بتسليم 20 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة، فضلا عن 22 كرسي كهربائي وعادي للأطفال وكبار السن، و400 كرتونة مواد غذائية و50 بطانية لذوي القدرات والأرامل والمطلقات، بالإضافة إلي مساعدات مالية قدرها 50 آلف جنيه لـ 10 أسر تعول ذوي القدرات بواقع 5 آلاف جنيه لكل أسره مقدمة من جمعية رجال الأعمال، و18 ألف جنيه لـ 30 أسرة بواقع 600 جنيه لمدة 24 شهرا وتجدد مقدمة من بيت الزكاة والصدقات المصري.

وأكد الوزير أن الـ "قادرون باختلاف" هم قضية مهمة تعمل الوزارة على تذليل كافة الصعاب التى تواجه أى خدمة تقدم لهم ، خاصة فرص العمل اللائقة ، وفرص التدريب المهني ، وتأهيلهم للقيام بدورهم الفعال في بناء المجتمع المصرى فى ظل قيادة سياسية واعية طالما حثت جميع المسئولين للقيام بمهامهم مع تلك الفئة على أكمل وجه مع الدعم المقدم من الدولة والمجتمع المدني لتوفير الرعاية والحماية لها .

وأعرب الوزير في مستهل كلمته عن بالغ سعادته لتواجده في محافظة أسوان للاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة ، مؤكدا أن الوزارة على مستوى كافة المحافظات تقدم لهم كل الدعم والمساندة لتحقيق مبدأ الدمج والتكامل .

وأكد الوزير أن القيادة السياسية عندما أطلقت 2022 عاماً المجتمع المدني ، فهي تشجع مؤسسات وشركات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في كافة الأنشطة والمجالات التي تحتاج إلي التكاتف والتعاون بين الجميع ، مقدما كل الشكر والتقدير للمؤسسات والشركات التي تساهم في توفير فرص العمل والتدريب ، فضلا عن المساهمات العينية والمالية التي تم تقديمها اليوم لذوي القدرات الخاصة.

وقال الوزير إن ما تم تقديمه لذوي القدرات حتى الآن سواء من الدولة ومؤسسات المجتمع هو شيء عظيم جدا ، ولكننا نحلم بالمزيد ونستطيع تحقيق خطوات أكبر في رعاية ذوي القدرات، وتسهيل المعوقات أمامهم ومواجهة كافة الصعاب بالتعاون البناء بين الجميع .

وأعلن الوزير أنه سيتم عمل مبادرة لتشجيع الشركات بالقطاع الخاص على تقديم مزايا لعمالها بخلاف الأجور والمستحقات، وحل مشكلاتهم وتذليل الصعاب أمامهم وخلق بيئة عمل متميزة ، سواء للعمال من ذوي القدرات أو المتواجدة بشكل يومي، حتى تكون هذه المبادرة تحفيز الشركات لتحقيق التلاحم بين العمال والمجتمع المدني في عامهم .

ووجه الوزير تحية شكر وتقدير واعزاز للقوات المسلحة والشرطة المصرية والشهداء بمناسبة "يوم الشهيد" الموافق 9 مارس ، مشيرا إلي أن هذا الشكر لا يوازي ما تقوم به القوات المسلحة والشرطة للدفاع عن مصر وتأمينها ضد أي محاولات للنيل منها ومن شعبها.

كما وجه الوزير رسالة خاصة للعمال قائلا : "حافظوا على مصر ، وكونوا في الصفوف الأولى للدفاع عنها في الداخل والخارج ، ولا تلقوا أذانا لأى محاولات لتشويه صورة مصر أو التقليل من انجازاتها بل دافعوا عنها ضد هذه المحاولات ، فهى ميراثكم من آبائكم وميراث أبنائكم منكم ، فسلموا لهم الراية مرفوعة خفاقة بالعمل والإنتاج .

ومن جانبها قدمت غادة أبو زيد نائب المحافظ ، بالغ تحيات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مشيرة إلى أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بذوي القدرات فإن المحافظة تقوم بالتعاون مع العديد من الجهات على توفير التدريب اللازم لهم ، واكتشاف مواهبهم ، فضلا عن توفير الخدمات والرعاية الكاملة لهم .

وأكدت أن دور هذه الفئة من المجتمع لا يمكن إغفاله ، فهم على قدر كبير من البذل والعطاء، مشيرة إلى أن ذوي القدرات في محافظة أسوان متفوقين في مجالات مختلفة فمنهم حاز على جوائز وميداليات في بطولات الجمهورية نظرا لتفوقه الرياضي هذا العام، وآخرين حازوا جوائز في مجالات أخرى .

وقدمت الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على مجهوداته في توفير فرص العمل ، والتدريب خاصة الوحدة المتنقلة التي أحدثت طفرة كبيرة في مجال التدريب ودخلت قرى مصر لتساهم في توفير حياة كريمة للشباب .

وحرص وزير القوى العاملة في ختام الاحتفالية على منح دروع وشهادات تقدير تكريما لبيت الزكاة والصدقات المصري ممثلا في اللواء محمد عمرو لطفي الأمين العام، وأصحاب الشركات والمنشآت الفندقية والسياحية والتجارية وغيرهم من أصحاب الأعمال، تقديرا لإسهاماتهم في رفع المعاناة عن الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، فضلا عن الذين ساهموا في تفعيل واستيفاء نسبة الـ 5% بتوفير فرص عمل لمتحدي الإعاقة بأسوان .

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