عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

منال عوض: 11 مليون و 420 ألف جنيه حصيلة مبيعات معرض "صنع فى دمياط"

معرض دمياط
معرض دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن الدورة الأولى لمعرض الأثاث "صنع فى دمياط" المُقامة بقاعة مشاريع بأرض المعارض بمدينة نصر، لازالت تشهد إقبال كبير من الزائرين، منذ انطلاقه، حيث حقق إجمالى مبيعات تجاوز ١١ مليون جنيه و ٤٢٠ الف حتى أمس الجمعة.

أشارت "محافظ دمياط" مجددًا إلى أن "صنع فى دمياط" يأتى ضمن سلسلة المبادرات التى نفذتها المحافظة بالتعاون مع أجهزة الدولة.

لفتت الى أن المعرض جاء نتاج جهد كبير وشراكة متميزة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تحقق من خلاله فتح فرص تسويقية جديدة لمنتجات الصناع بمحافظة دمياط .

أقراايضا 

بتكلفة 21 مليار جنيه .. وزارة قطاع الأعمال تعيد إحياء صناعة الغزل والنسيج...إنشاء أكبر مصنع فى العالم  بالمحلة الكبرى.. تطوير منظومة زراعة وإنتاج القطن.. إنتاج الجينز في دمياط

IMG-20220311-WA0051
IMG-20220311-WA0051
دمياط المشروعات المتوسطة والصغيرة وزارة قطاع الاعمال جهاز تنمية المشروعات منال عوض محافظ دمياط تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعرض الفنانة منى عبد الغني لحادث سيارة.. تفاصيل

وفاة المخرج إبراهيم الكردي والعزاء غدا

بث مباشر لحظة بلحظة مباراة بيترو أتليتكو ضد ساجرادا اسبيرانسا (تحديث)

بعد الخسارة من الوداد.. اشتباك بالأيدي بين أبو جبل ومشجعي الزمالك.. فيديو وصور

غلق مسجد الإمام الحسين بسبب الصيانة والترميم حتى نهاية شهر رمضان

مليون و300 ألف جنيه.. حقيبة ياسمين صبري مفاجأة في عيد ميلادها |شاهد

دوري أبطال إفريقيا.. صن داونز يهزم الأهلي 1-0 ويبتعد بصدارة المجموعة

كلوب عن إصابة محمد صلاح: اللاعب يعتقد أنها ليست خطيرة لكننا سنرى

موضوعات متعلقة

بتكلفة 21 مليار جنيه .. وزارة قطاع الأعمال تعيد إحياء صناعة الغزل والنسيج...إنشاء أكبر مصنع فى العالم  بالمحلة الكبرى.. تطوير منظومة زراعة وإنتاج القطن.. إنتاج الجينز في دمياط

ترشيحاتنا

سعر استرشادي للسلع.. أحمد موسى: اجتماع عاجل مع أصحاب السلاسل التجارية الكبرى

أحمد موسى: لن تتم المتاجرة بالمواطن وتحركات كبيرة لتوفير السلع بأسعار مناسبة|فيديو

أحمد موسى يطالب بتواجد منافذ بيع متحركة للسلع بأسعار مناسبة

كأس مصر.. سيراميكا كليوباترا يتأهل لدور الـ 16 بالفوز 2-1 على الاتحاد

روسيا: تدمير 3593 من الأصول العسكرية الأوكرانية منذ بدء العملية

وزيرة الهجرة: بدء تلقي مستندات الطلاب العائدين من أوكرانيا لاستكمال الدراسة الاثنين المقبل|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2022 .. دراما الـ 15 حلقة تجذب النجوم.. شاهد

بقطع رأسها.. فتاتان في الكويت تقتلان والدتهما العجوز بطريقة بشعة

إنقاذ شاب هندي حاول الانتحار من فوق قطار فور انطلاقه |شاهد

أشهرها عروض المطاعم.. أخطاء فى توفير الميزانية تدمر الصحة

فيديو

نيفين مندور: دخلت التمثيل بالصدفة عن طريق أحد أقارب الفنان محمد سعد

حقيقة الزواج من محمد سعد.. الفنانة نيفين مندور تكشف أسرارًا لأول مرة

دموعك غالية.. انهيار شيرين عبد الوهاب بالبكاء على المسرح بالكويت

عندي عفريتين في البيت بشوفهم باستمرار.. أسرار في حياة حورية فرغلي

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ