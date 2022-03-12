منال عوض: 11 مليون و 420 ألف جنيه حصيلة مبيعات معرض "صنع فى دمياط"

محافظة دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن الدورة الأولى لمعرض الأثاث "صنع فى دمياط" المُقامة بقاعة مشاريع بأرض المعارض بمدينة نصر، لازالت تشهد إقبال كبير من الزائرين، منذ انطلاقه، حيث حقق إجمالى مبيعات تجاوز ١١ مليون جنيه و ٤٢٠ الف حتى أمس الجمعة.

أشارت "محافظ دمياط" مجددًا إلى أن "صنع فى دمياط" يأتى ضمن سلسلة المبادرات التى نفذتها المحافظة بالتعاون مع أجهزة الدولة.

لفتت الى أن المعرض جاء نتاج جهد كبير وشراكة متميزة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تحقق من خلاله فتح فرص تسويقية جديدة لمنتجات الصناع بمحافظة دمياط .

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