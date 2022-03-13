صاحبة التصميم الرياضي .. شاهد قدرات النسخة الايطالية ألفا روميو تونال

تواصل شركة ألفا روميو الايطالية تعزيز تواجدها عبر نسختها الجديدة "تونال"، والتي تنضم إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، ويبدو أن قناة Autogefühl المتخصصة في مجال استعرض السيارات استطاعت ان تقدم بعض التفاصيل الخاصة بهذه السيارة لامتاع محبي تونال 2023.

ظهرت السيارة ألفا روميو تونال بمقدمة تتسم بالشراسة، مع مصابيح حادة المظهر بتقنية LED LIGHT، بالاضافة إلى منظومة الشبكات الامامية الثلاثية ذات التصميم المتعدد للفتحات الهوائية، إلى جانب مصابيح خلفية LED، وجنوط رياضية ذات تصميم مميز كعادة اصدارات ألفا روميو.

تأتي السيارة ألفا روميو تونال بمجموعة حركة هجينة عادية واخرى مدعومة بالكهرباء مع محركات احتراق تقليدية، حيث دعمت بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي مدعوم بمحرك كهربائي بطاقة 48 فولت 15 كيلو/وات.

يتمكن الطراز الأساسي من انتاج 128 حصانًا، إلى جانب 20 حصانًا من الطاقة الكهربائية، إلى جانب قدرات هجينة تعتمد على محرك بسعة 1300 سي سي، بقوة 272 حصانا.

وتضم السيارة ألفا روميو تونال من الداخل شاشة ملونة لعرض وسائل الترفية وانظمة الملاحة والخرائط قياسها 10.25 بوصة، مع مجموعة أدوات TFT قابلة للتكوين قياسها 12.5 بوصة، مع مقاعد رياضية انيقة، ومقود حركة متعدد الوظائف، وزر تفعيل وايقاف المحرك.

كما تحتوي السيارة على مكيف هواء اوتوماتيكي مدعوم بفتحات هوائية خلفية متعددة المناطق، مع مكان مخصص لوصلات الـ USB، ومساند لليد مع امكان وضع الاكواب، بالاضافة إلى امكانية فتح حقيبة التخزين اوتوماتيكًا، إلى جانب مجموعة من حساسات الحركة مدعومة بكاميرا.