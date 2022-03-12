لا مانع للحاصلين على اللقاح.. الصحة تكشف مصير موائد الرحمن

كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، موقف موائد الرحمن خلال شهر رمضان المبارك.

وقال حسني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم": “الحاصلون على اللقاح كاملا سيعيشون حياتهم بشكل طبيعي ولا مانع من إقامة موائد الرحمن طالما هناك التزام بالإجراءات الاحترازية”، لافتا إلى أن اللجنة تجتمع يومي الاثنين والأربعاء.

وأوضح:" إصدار بيان الإصابات بشكل أسبوعي بدلا من أن يكون يوميا لا يجب أن يجعلنا نتهاون في التعامل مع الفيروس، مشددا على ضرورة الاستمرار في الاجراءات الاحترازية.

