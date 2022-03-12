وزير التعليم العالي: لا مكان للعائدين من أوكرانيا في الجامعات الحكومية

اختبار تقييم..

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، إنه لا مكان للطلاب العائدين من أوكرانيا في الجامعات الحكومية ولكن ستكون أماكنهم في الجامعات الخاصة والأهلية طبقا للأماكن المتاحة في تلك الجامعات .

وأضاف خالد عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "تنسيق كامل مع وزارة الهجرة وتم وضع ضوابط كثيرة للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا لاستكمال الدراسة في مصر".

وتابع خالد عبد الغفار: "تم تشكيل لجنة أزمة من وزارة التعليم العالي ومجلس الوزراء لمتابعة الأوضاع الدراسية للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا".

واكمل خالد عبد الغفار: "منذ عامين أصدرنا قائمة الجامعات الأوكرانية المعترف بها في مصر"، مضيفا: "يجب أن يقدم الطالب أوراق ثبوتية تثبت انه مقيد للدراسة في الجامعات الأوكرانية".

ولفت خالد عبد الغفار: "يجب أن يكون الطالب حاصلًا على الثانوية العامة أو ما يعادلها ويكون اجتاز المواد التأهيلية للدراسة في الكلية التي يدرس فيها وغالبية الطلاب العائدين كانوا يدرسون في كلية الطب".

وتابع خالد عبد الغفار: "يجب أن يثبت الطالب أنه كان مقيمًأ في أوكرانيا قبل اندلاع الأحداث في أوكرانيا، والطلاب يخضعون لاختبار تقييم مستوى دراسي في مصر ".

