عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«الديهي»:رد فعل الإخوان على زيارة رئيس إسرائيل لتركيا فاحشة سياسية|فيديو

نشأت الديهي
نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن رئيس وزراء اليونان العدو اللدود لتركيا يقوم بزيارة لتركيا غدًا، كما أن الرئيس الإسرائيلي قام بزيارة لتركيا والتقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدًا أن ما يجري بمثابة إعادة ترتيب الأوراق في الإقليم، ولوحة جديدة يستوجب علينا قراتها في إطار المستجدات الحادثة في الإقليم.  

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن تركيا خلال الفترة الماضية كانت تعاني من عزلة وإسرائيل لديها فائض من الغاز، ولقاء أردوغان بالرئيس الإسرائيلي بمثابة تصريف الغاز في مقابل فك الحصار وفتح العزلة، وهو لقاء مصالح متبادلة في وقت حاسم كما وصفه الخبراء، مؤكدًا أن هذه الزيارة هامة جدًا للطرفين، مشددًا على أن الحرب الأوكرانية الروسية أدت لتغيير كثير من الثوابت.

واستعرض  "الديهي" عددا من ردود فعل الإخوان على زيارة الرئيس الإسرائيلي لتركيا، وكم التبريرات التي قدموها، ومن بينهم تصريحات لعاصم عبد الماجد، وتصريحات للكاتب جمال سلطان، والإعلامي الإخواني الفلسطيني جمال ريان، وعدد من القيادات الفلسطينية، معتبرًا أن هذا الموقف نكتة وفعل يمثل فاحشة سياسية من الإخوان ومنظريهم وفحش في القول، معقبًا: "يا بخت أردوغان بنفاق ورخص وغباء الإخوان"، مشيرًا إلى أنه عندما زار رئيس الوزراء الإسرائيلي لمصر، قام الإخوان بتخوين القيادة والإعلام المصري واتهامهم بالتخلي عن القضية الفلسطينية.

رئيس وزراء اليونان رئيس الوزراء اليونان الإخوان تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. الزمالك يودع بطولة دوري أبطال إفريقيا

رسميًا.. كريستيانو رونالدو أكثر من سجّل أهدافًا في تاريخ كرة القدم

بعد الخسارة من الوداد.. اشتباك بالأيدي بين أبو جبل ومشجعي الزمالك.. فيديو وصور

تعرض الفنانة منى عبد الغني لحادث سيارة.. تفاصيل

غلق مسجد الإمام الحسين بسبب الصيانة والترميم حتى نهاية شهر رمضان

وفاة المخرج إبراهيم الكردي والعزاء غدا

بث مباشر لحظة بلحظة مباراة بيترو أتليتكو ضد ساجرادا اسبيرانسا (تحديث)

الأرصاد: طقس شهر رمضان جيد والرطوبة منخفضة

ترشيحاتنا

حالة الطقس.. موجة أمطار وأجواء شديدة البرودة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

الطقس متقلب.. الأرصاد: درجات الحراة تبدأ في الارتفاع بعد 10 أيام.. فيديو

التنمية المحلية : معارض ثابتة ومتحركة لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين |فيديو

مجلس الدولة: عقد مقابلات شخصية للمتخلفين عن التقديم لشغل الوظائف

هاتريك رونالدو.. مانشستر يونايتد يهزم توتنهام 3-2 في مباراة مثيرة

بشكل رقمي.. الكشف عن أسرار لوحة الموناليزا في معرض رقمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد موجة غلاء الأسعار .. كيف تشتري ياميش رمضان بأرخص ثمن؟

مسلسلات رمضان 2022 .. دراما الـ 15 حلقة تجذب النجوم.. شاهد

بقطع رأسها.. فتاتان في الكويت تقتلان والدتهما العجوز بطريقة بشعة

إنقاذ شاب هندي حاول الانتحار من فوق قطار فور انطلاقه |شاهد

فيديو

شاهد.. ظهور نادر لـ ابنة الفنانة الراحلة سعاد نصر

تريند الفن.. شيرين تبكى على المسرح.. وحورية فرغلي: كان معمولي سحر.. فيديو

صدمة لنادي الزمالك و قرارات ثورية ضد اللاعبين.. فيديو

نيفين مندور: دخلت التمثيل بالصدفة عن طريق أحد أقارب الفنان محمد سعد

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ