«الديهي»:رد فعل الإخوان على زيارة رئيس إسرائيل لتركيا فاحشة سياسية|فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن رئيس وزراء اليونان العدو اللدود لتركيا يقوم بزيارة لتركيا غدًا، كما أن الرئيس الإسرائيلي قام بزيارة لتركيا والتقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدًا أن ما يجري بمثابة إعادة ترتيب الأوراق في الإقليم، ولوحة جديدة يستوجب علينا قراتها في إطار المستجدات الحادثة في الإقليم.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن تركيا خلال الفترة الماضية كانت تعاني من عزلة وإسرائيل لديها فائض من الغاز، ولقاء أردوغان بالرئيس الإسرائيلي بمثابة تصريف الغاز في مقابل فك الحصار وفتح العزلة، وهو لقاء مصالح متبادلة في وقت حاسم كما وصفه الخبراء، مؤكدًا أن هذه الزيارة هامة جدًا للطرفين، مشددًا على أن الحرب الأوكرانية الروسية أدت لتغيير كثير من الثوابت.

واستعرض "الديهي" عددا من ردود فعل الإخوان على زيارة الرئيس الإسرائيلي لتركيا، وكم التبريرات التي قدموها، ومن بينهم تصريحات لعاصم عبد الماجد، وتصريحات للكاتب جمال سلطان، والإعلامي الإخواني الفلسطيني جمال ريان، وعدد من القيادات الفلسطينية، معتبرًا أن هذا الموقف نكتة وفعل يمثل فاحشة سياسية من الإخوان ومنظريهم وفحش في القول، معقبًا: "يا بخت أردوغان بنفاق ورخص وغباء الإخوان"، مشيرًا إلى أنه عندما زار رئيس الوزراء الإسرائيلي لمصر، قام الإخوان بتخوين القيادة والإعلام المصري واتهامهم بالتخلي عن القضية الفلسطينية.