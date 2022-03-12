لبنان.. تسجيل 763 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 763 إصابة و7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا.

كان قد نفي ‏مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية ما نشره موقع "لبنان الكبير" من مزاعم عن اجتماع عقده احد المستشارين في القصر الجمهوري مع عدد من رؤساء مجالس إدارة مصارف لبنانية ممن استدعوا الى التحقيق القضائي.

أكد ‏مكتب الإعلام أنّ هذا الخبر مختلق ولا أساس له من الصحة ويندرج في إطار الأكاذيب التي تروجها بشكل متمادٍ جهات في سياق حملات التزوير المنظمة ضد رئاسة الجمهورية والمسؤولين فيها.

وذكر ‏مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ان هذا النفي اعتبر بمثابة إخبار امام النيابة العامة التمييزية.