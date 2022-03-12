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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

3 أسباب تدفعك لعدم شراء IPHONE SE 2022.. أرخص هواتف آبل

أسباب تدفعك لعدم
أسباب تدفعك لعدم شراء IPHONE SE 2022

كشفت شركة آبل Apple الأمريكية، منذ أيام قليلة عن هاتفها الجديد iPhone SE لعام 2022، حيث يأتي الجيل الثالث من أرخص هواتف آيفون بترقيات محسنة لطراز SE الذي تم إطلاقه عام 2020 من بينها إضافة دعما للعمل مع شبكات الجيل الخامس 5G .

ويأتي هاتف iPhone SE 2022 الجديد أو iPhone SE 3 مع معالج آبل الأحدث A15 Bionic، ويتوفر الهاتف حسبما ذكر موقع "gizchina"، للبيع في الصين مقابل سعر يبدأ من 429 دولار (أي ما يزيد عن 6000 جنيه مصري)، حيث تعد نسبة السعر إلى الأداء بأصغر هواتف آيفون مرتفعة هذا العام.

 

المواصفات الكاملة والألوان لهاتف iPhone SE 2022 من آبل

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وعلى الرغم من المميزات الجديدة التي يقدمها هاتف آبل "آيفون اس اي 2022" مما قد يدفع الكثيرين إلى التفكير في شرائه، ولكن هناك أسباب قد تدفعك إلى إعادة التفكير في هذا الأمر، انطلاقا من الاعتبارات الآتية:


3 أسباب تدفعك لعدم شراء IPHONE SE 2022

السبب الأول : حجم الشاشة أصغر مما تعتقد:

من حيث الاستخدام اليومي قد يؤثر حجم الشاشة في طريقة عرض المعلومات، حيث ستكون المعلومات الموجودة على الشاشة أقل بكثير مما تظهر  مع شاشات العرض كبيرة الحجم، حيث يمكن لشاشة الهاتف المحمول صغيرة الحجم أن تعرض حوالي ثلاثة إلى أربعة أسطر أقل من الشاشة الكبيرة، وبالإضافة إلى مشكلة منطقة العرض فمن الواضح أن الهاتف المحمول ذو الشاشة الصغيرة قد تكون أيضا غير مناسبة لمشاهدة مقاطع الفيديو، ومن الممكن أيضا أن يؤدي حجم شاشة iPhone SE 2022 بقياس 4.7 بوصة لوجود لوحة مفاتيح أصغر حجما مما يؤثر على طريقة الكتابة للأشخاص الذين يفضلون استخدام تطبيقات المراسلة.

أسباب تدفعك لعدم شراء IPHONE SE 2022

السبب الثاني: تجربة الألعاب تظهر أكثر مشاكل الهاتف:

بالنسبة لعشاق الألعاب، فإن تجربة الألعاب باستخدام هاتف آبل iPhone SE 2022 قد تكون غير ممتعة، حيث أن الهواتف ذات شاشات العرض الصغيرة لن تساعدك على ممارسة الألعاب بشكل أوضح، بالإضافة إلى مشكلة حجم الشاشة تظهر مشكلة أخرى وهي اللمس العرضي، حيث يشغل الإبهامان أكثر من نصف الشاشة تقريبا عندما تستخدم الهاتف في وضع الألعاب مما يعيق مجال الرؤية.

أسباب تدفعك لعدم شراء IPHONE SE 2022

وعند ممارسة الألعاب على هاتف آبل iPhone SE 2022، يظهر عيب رئيسي آخر للهواتف المحمولة ذات الشاشات الصغيرة وهو الخط، فمع استخدام الألعاب بشكل يومي يظهر الخط بشكل مختلف في واجهة اللعبة، مما يصعب على اللاعب رؤية الميزات الخاصة باللعبة على الشاشة.

أسباب تدفعك لعدم شراء IPHONE SE 2022

وتظهر مشكلة أخيرة في ممارسة الألعاب على هاتف iPhone SE 2022، حيث أن الطراز المصغر من آيفون سئ في تبديد الحرارة، وبشكل عام لا يتناسب الهاتف مع تشغيل الألعاب الثقيلة.

السبب الثالث: عمر البطارية:

يأتي الهيكل الداخلي لهاتف iPhone SE 2022، بمساحة بوصة واحدة وتبلغ نسبة مساحة البطارية في الأساس حوالي 50٪ من الجهاز مما يعني أن طاقة البطارية لن تدوم طويلا، مما سيؤثر بشكل خطير على عمر البطارية، وعلى الرغم من تزويد آبل معالج A15 بأداء منخفض للغاية في استهلاك الطاقة، فأن سعة البطارية الصغيرة قد لا تكون كافية لبقاء الهاتف قيد التشغيل على مدار اليوم. 

أسباب تدفعك لعدم شراء IPHONE SE 2022
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