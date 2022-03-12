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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل تفتح باب الحجز المسبق لـ 2022 iPad Air.. إليك الطريقة وموعد الاستلام

الحاسب اللوحي الجديد
الحاسب اللوحي الجديد iPad Air 2022

بدأت شركة آبل Apple، في تلقي طلبات الحجز المسبق رسميًا لأحدث أجهزة iPad، والذي تم الإعلان عنه جنبا إلى جنب مع هاتف iPhone SE منخفض التكلفة، وجهاز Mac Studio الجديد خلال حدث Peek Performance الأسبوع الماضي.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، أعلنت آبل عن فتح متاجرها وموقعها  لحجز الجهاز اللوحي الجديد 2022 iPad Air، ويتوفر الطراز الأساسي من الجهاز مقابل سعر 599 دولار أمريكي (أي ما يعادل 9400 جنيه مصري)، على أن يكون متاحا للبيع اعتبارا من 18 مارس الجاري.

 

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كشفت آبل عن طريقة حجز الحاسوب اللوحي 2022 iPad Air وموعد الاستلام خلال الفترة المقبلة، وسيتمكن العملاء ممن يرغبون في شراء آيباد آير الجديد، من حجز الجهاز مسبقا عبر موقع الشركة على الويب بدءًا من اليوم 11 مارس، ومتاجر البيع بالتجزئة  Best Buy و B&H Photo وعدد قليل من بائعي التجزئة الآخرين في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتميز تابلت iPad Air بمعالج M1 الموجود في أحدث جهاز iPad Pro، بالإضافة إلى دعم اتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، ومنفذ USB-C يسمح بنقل أسرع للبيانات، وتقول شركة آبل إن وحدة المعالجة المركزية ثمانية النواة أسرع بنسبة تصل إلى 60% من معالج A14 Bionic في iPad Air 2020 أيضا.

ويحتوي الجهاز اللوحي 2022 iPad Air، على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل يمكنها الاستفادة من ميزة Center Stage من آبل، والتي تم تصميمها للتحرك تلقائيا مع المستخدم أثناء إجراء مكالمات الفيديو لإبقائه مرئيا أثناء التنقل.

ويأتي الجهاز اللوحي 2022 iPad Air، بتصميم مشابها لطراز 2020 ويتوفر في تكوينين مختلفين للتخزين بسعة 64 أو 256 جيجابايت، كل منهما مزود بشاشة من نوع Liquid Retina بقياس10.9 بوصة، وبدقة عرض 1640 × 2360 بكسل، تدعم التدرج اللوني P3، مع معدل سطوع يبلغ 500 شمعة في المتر المربع.

ويحتوي الحاسب اللوحي الجديد iPad Air 2022، على كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة تدعم تقنية Smart HDR 3، ويتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج آبل الجديدApple M1، مقترن بذاكرة وصول عشوائي رام 8 جيجابايت، إلى جانب نظام التشغيل iPadOS 15.3، مع بطارية بقوة 28.6 وات تعمل لمدة 10 ساعات.

Apple iPad Air (2022)
الحاسب اللوحي الجديد iPad Air 2022
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