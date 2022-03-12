شريف صالح: محطة شتلات قصب السكر تحقق تنمية مستدامة بالصعيد

قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن إنشاء محطة شتلات قصب السكر بكوم أمبو، تعد أول محطة فى مصر والشرق الأوسط لإنتاج هذا النوع من الشتلات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة الأولي المصرية،:" المحطة عبارة عن حاضنة أولية لزراعة قصب السكر، وبعد ذلك يتم توزيعها على المزارعين لزراعتها فى الأراضى.

وأضاف:" المحطة مقامة على 26 فدانا، تنتج 10 ملايين شتلة لزراعة 1500 فدان، مشيرا إلى أن المحطة تعطى إنتاج الضعف لقصب السكر، ويساعد على ترشيد المياه فى استخدام أحدث تقنيات للزراعة.

وأكمل:"محطة شتلات قصب السكر تحقق تنمية مستدامة لزراعة القصب وتوفير فرص عمل فى فترة الحضانة والزراعة ودعم الاقتصاد القومى.