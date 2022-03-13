وزيرة البيئة تكشف تفاصيل استعدادات مصر لاستضافة «قمة المناخ» بشرم الشيخ

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تفاصيل الاستعداد لعقد قمة المناخ COP 27 في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، موضحة أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية؛ شهد مناقشة عدة نقاط مهمة منها جدول أعمال قمة المناخ.

وأوضحت «ياسمين فؤاد» أن وجود لجان عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة كل أجهزة الدولة؛ يعد رسالة مهمة تؤكد استعداد الدولة المصرية لقمة المناخ جيدًا، وسيتم استكمال المناقشات مع السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية غدا.

باتريشيا إسبينوزا شريك مصر في التحضير لقمة المناخ

علقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على زيارة باتريشيا إسبينوزا، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لمصر.

وقالت ياسمين فؤاد، زيارتها تأتي فى توقيت هام، لافتة إلى أن باتريشيا إسبينوزا هى الشريك الرئيسي مع مصر لاستضافة مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، إضافة إلى مشاركتها فى وضع جدول الأعمال الخاص بالمؤتمر.

العمل المناخي والتحول إلى الطاقة المتجددة

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بضرورة أن يطلع السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على جهود مصر فى مجال البيئة وجهودها في العمل المناخي، والتحول إلى الطاقة المتجددة.

وتابعت وزيرة البيئة، أنها ستجتمع بـ باتريشيا إسبينوزا، لمناقشة عددا من الملفات الأخرى منها الملف الخاص بتمويل جهود الحفاظ على المناخ، و المشاورات مع الأطراف المعنية بالحفاظ على المناخ.



ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن باتريشيا إسبينوزا، أعربت عن تطلعها لأن تكون القمة المقبلة التي ستستضيفها شرم الشيخ قمة فارقة في قضية التغير المناخي، مشيدةً في هذا الإطار بالمواقف التاريخية ذات الصلة لمصر.