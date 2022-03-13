نائب محافظ البحيرة: غدا افتتاح معرض للسلع بأسعار مناسبة للجميع

كشفت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، عن افتتاح معرض للسلع المصرية بأسعار فى متناول الجميع.



وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبد الكريم عبر برنامجها التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية،:" هناك دعم من المحافظة لسيدات مصر بشهر المرأة "مارس" وذلك من خلال تقديم فرصة لأصحاب الحرف اليدوية البسيطة وعرض منتجاتهم .



وأكملت:"محافظة البحيرة تنظم معرض صنع فى مصر للسلع بأسعار مناسبة لتشجيع المنتج المحلى.

