ايهاب جلال : مباراه الصفاقسي ستكون سبب تأهلنا

قال الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن مباراة الصفاقسي التونسي المحدد لها التاسعة من مساء الأحد برابع جولات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية، مهمة للغاية، كونها تحدد بصورة نهائية تأهل الفريق للدور ربع النهائي من البطولة، بجانب كونها مهمة للفريق المنافس الذي يحتاج للفوز من أجل حصد ٣ نقاط هامة في مشوار البطولة.

أشار إيهاب جلال في المؤتمر الصحفي إلى أن بيراميدز يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في تونس من أجل هدفين أولهما حسم بطاقة التأهل بصورة رسمية للدور المقبل، والثاني، هو الخروج من دوامة الخسارة الأخيرة في الدوري والعودة سريعا لسلسلة الانتصارات المحلية والقارية، مشيرا إلى أن الفريق لم يكن يستحق الخسارة في مباراته الأخيرة بالدوري وقدم مواجهة غاية في القوة وخسر ببعض الاخطاء التي يعمل الجهاز الفني على علاجها مستقبلا.

أشار إلى جاهزية جميع اللاعبين وقدرتهم على المشاركة في اللقاء وجاهزية فخر الدين بن يوسف المهاجم الدولي التونسي. موضحا أنه سيشارك بعد تعافيه من الإصابة ولكن كم دقيقة هو أمر غير معروف في ظل النتيجة المتوقعة في مواجهة الأحد.

أوضح أن بيراميدز هدفه اللعب على جميع البطولات التي يشارك فيها ويطمع في التعويض بعد خسارته الأولى هذا الموسم، والفريق يأخذ كل لقاء بشكل منفصل ويسعى للفوز بكل المواجهات وفي نهاية الموسم سيتم تقييم وضع الفريق في جميع البطولات متمنيا أن يحقق النادي أهدافه ويحصد بطولة في الموسم الجاري.