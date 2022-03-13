محمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال.. أسرار حياته وأهم أعماله وعدد زيجاته

يحل اليوم الأحد ذكرى ميلاد الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، الذي يعد أحد أفضل الموسيقين في تاريخ الوطن العربي وله أعمال متفردة بذاتها

محمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال..وطفولته

ولد الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب في الثالث عشر من شهر مارس وذلك في عام 1901 ، هو من مواليد مدينة القاهرة ووالده الشيخ محمد أبو عيسى والذي كان مؤذن وقارئ في مسجد سيدي الشعراني بباب الشعرية، ولدى محمد عبد الوهاب شقيقتان والتحق بكتاب المسجد بناءً على رغبة والده كما أنه عم الفنان سعد عبد الوهاب، وبالفعل حفظ أجزاء من القرآن الكريم لأن والده كان يريده أن يلتحق بالأزهر الشريف ويصبح قارئ ومؤذن مثله، ولكنه تطلع نحو الطرب والغناء.

التحق بفرقة فوزي الجزايرلي وأصبح يغني بين فصول المسرحيات وكان قد ترك دراسته وأسرته، ورغم بحث أسرته عنه لمحاولة إعادته إلى الدراسة لكنه هرب مع فرقة السيرك إلى دمنهور، التحق بعد ذلك بنادي الموسيقى الشرقي وهو معهد الموسيقى العربية الآن وتعلم العزف على العود، عمل كمدرس أناشيد في مدرسة الخازندار وعمل في عدة فرق غنائية إلى أن حصل على شهرة كبيرة وأصبح موسيقار الأجيال

محمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال..وبدايته الفنية

وفي عام 1914، بدأ عبد الوهاب العمل كمطربٍ وهو في العاشرة من عمره يغنى بين الفصول حيث سمعه فوزي الجزايرلي صاحب إحدى الفرق وقرر تقديمه للجمهور رغم صغر سنه، بل إنه علق على باب المسرح إعلانًا يقول الطفل الأعجوبة الذي يغنى لسلامة حجازي.

بينما كان محمد عبد الوهاب يغنى بين فصول الروايات في فرقة عبد الرحمن رشدي المحامي، شاهده أمير الشعراء أحمد شوقي في إحدى الليالي يغنى فأشفق عليه واستنكر أن يحترف العمل في هذه السن الصغيرة، واعترض لدى صاحب الفرقة، لكنه لم ينجح في تثبيط عزيمته. انزعج عبد الوهاب لهذا الموقف كثيرًا وظل يخشى الظهور أمام شوقي، ولم يسمعه شوقي يغنى ثانيةً إلا بعد عشر سنوات.

محمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال.. وأمير الشعراء أحمد شوقي

وفي 1924، أتت لمحمد عبد الوهاب فرصة عمره، حيث التقى بأمير الشعراء أحمد شوقي مرةً أخرى والذي كان نقطة تحولٍ في حياته. استمع أحمد شوقي إلى غنائه في حفلٍ على مسرح سان استفانو بالإسكندرية وسمح له بالغناء عندئذ وكان عبد الوهاب في العشرين من عمره، لم يكن باستطاعة شوقي أن يضيف شيئًا لموهبة عبد الوهاب، لكنه أضاف أشياء في حياته كان من شأنها صقل تلك الموهبة وتسليحها بالدراسة والثقافة، فقد قرر أن يتبناه فنيًا واهتم بإكمال تعليمه ليس فقط للغة العربية والشعر، وإنما الموسيقى الغربية أيضًا والثقافة العامة، واستمر شوقي في رعاية محمد عبد الوهاب وتقديمه إلى صفوة المجتمع من المثقفين وأصحاب النفوذ وقدم له أشعاره وشجعه على تلحينها إلى أن توفي عام 1932.

محمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال.. ومنيرة المهدية

وفي عام 1925، كانت بداية اعتراف المجتمع الفني بمحمد عبد الوهاب عندما استدعته سلطانة الطرب منيرة المهدية وطلبت منه إكمال تلحين روايةً لم يكملها سيد درويش قبل وفاته ألا وهي رواية كليوباترا. ولا شك أن هذه الخطوة قد أفادت عبد الوهاب كثيرًا، وكانت تحولاً كبيرًا في حياته المهنية. ويحكي عبد الوهاب عن تلك الفترة أنه كان يتأمل صورة سيد درويش ويشعر بشعورين متناقضين أمامها، أولهما التقدير الكامل لهذا الفنان والنظر إليه كقمةٍ لا يمكن بلوغها. استمر عبد الوهاب بتأثره بسيد درويش حتى بعد دخوله عالم السينما في الثلاثينات والأربعينات، وحتى في الستينات كانت لا تزال هناك بصمات سيد درويش في موسيقى عبد الوهاب.

وفي عام 1972، سجل عبد الوهاب أول أسطوانةٍ من ألحانه وكلمات الشيخ يونس القاضي، “فيك عشرة كوتشينة”، وقد ظهر فيها تأثره بموسيقى سيد درويش.

محمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال.. وعالم السينما

دخل عبد الوهاب عالم السينما بأول فيلمٍ غنائيٍ له (الوردة البيضاء) وعمره 29 عامًا، وأتبع هذا الفيلم بخمسة أفلامٍ أخرى، قام ببطولتها تمثيلاً وغناءً كان آخرها عام 1947 وعمره 43 عامًا، ثم اشترك بالغناء فقط في فيلمين أحدهما هو غزل البنات مع ليلى مراد ونجيب الريحاني عام 1949، والآخر كان فيلم منتهى الفرح عام 1963.

احتوت تلك الأفلام على عشرات من أجمل أغاني عبد الوهاب، وتميزت بالبساطة والتحديث، وقد أدخل إلى أفلامه طابع الحياة الغربية واستخدم إيقاعاتٍ أوربية مثل التانجو والسامبا والرومبا.

ولا شك أن دخول عبد الوهاب ميدان السينما قد أسهم كثيرًا في صنع مجده الفني، وما زالت مقاطع أغانيه في الأفلام تذاع لليوم في كثيرٍ من محطات الراديو والتليفزيون العربية والقنوات

محمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال.. وتلحبن النشيد الوطني

استدعى الرئيس المصري الاسبق أنور السادات الموسيقار محمد عبد الوهاب وطلب منه طلبًا رئاسيًا بتلحين النشيد الوطني، وأعاد الرئيس أنور السادات الطلب من عبد الوهاب بوضع نشيدٍ وطنيٍ جديد لمصر، وقد غمر الفرح محمد عبد الوهاب لهذا الطلب المشرّف، كما منحه السادات رتبةً عسكريةً فخريةً وهي رتبة لواء. كما حصل على عدة جوائز أخرى، منها: الميدالية الذهبية للرواد الأوائل في السينما المصرية، ووسام الاستحقاق من الرئيس جمال عبد الناصر، والميدالية الفضية في العيد الفضي للتيلفزيون، وسام الاستقلال، الميدالية الذهبية في العيد الذهبي للإذاعة وغيرها من الجوائز.

محمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال.. وعبد الحليم حافظ

تعاون الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب مع المطرب عبد الحليم حافظ وهو من منحه اسم حافظ بدلاً من اسم شبانة، وصف عبد الوهاب صوت عبد الحليم أنه شجي وسوف يكون له مستقبل كبير فقال: “عنده ثقة كبيرة في نفسه وكنت أتوقع أن يتهيب الغناء أمامي ولكنه احتضن عوده، وغنى وهو هادئ الأعصاب، وحتى عندما غنى إحدى أغنياتي غناها بطريقته الخاصة وليس بطريقتي، ولاحظت أنه على قدر كبير من الذكاء والثقافة”، وأثناء أول لقاء قام العندليب بالتوقيع على عقد فيلم من إنتاج عبد الوهاب مقابل 500 جنيه وحقق العندليب شهرة كبيرة، لحن له عبد الوهاب العديد من الأغاني منها أغنية “فاتت جنبنا”، “نبتدي منين الحكاية”، “يا خلي القلب” وغيرها الكثير.

محمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال.. وأم كلثوم

يذكر الموسيقار محمد عبد الوهاب أن أول لقاء بينه وبين كوكب الشرق أم كلثوم لم يكن على ما يرام وذلك لأنه عرض عليها أغنية “غاير من اللي هواكي قبلي ولو كنت جاهله”، ولكن رفضت أم كلثوم أن تغنيها فغناها عبد الوهاب، وحتى نهاية فترة الأربعينات كانت الصحف تطلق على كل من عبد الوهاب وأم كلثوم العدوين، وكانت هناك الكثير من المحاولات للصلح بينهما ولكن دون جدوى.

إلى أن تم الصلح بأغنية “أنت عمري” التي لحنها عبد الوهاب لأم كلثوم كأول تعامل بينهما وحققت نجاحاً كبيراً، ومنذ ذلك الحين أصبحت أم كلثوم صديقة لعبد الوهاب وقدم لها العديد من الألحان الجميلة، كما قدم لها لحن أغنية “أمل حياتي”، “هذه ليلتي”، “ودارت الأيام” وغيرها الكثير، وأطلق على التعاون بينهما اسم “لقاء السحاب”.

محمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال.. وعدد زيجاته

تزوج محمد عبد الوهاب ثلاث مرات. الأولى من سيدة تكبره بربع قرن، وتم الطلاق بعدها بعشر سنوات.

في عام 1944 تزوج محمد عبد الوهاب من زوجته الثانية “إقبال” وأنجبت له خمسة أبناء هم أحمد ومحمد وعصمت وعفت وعائشة، واستمر زواجهما سبعة عشر عامًا وانتهى بالطلاق في عام 1957.

وكان زواجه الثالث من نهلة القدسي.

محمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال.. وسبب وفاته

وافته المنية في الرابع من مايو، عام “1991”؛ إثر إصابته وقتها بجلطةٍ دماغيةٍ ألمّت به.