13 مارس ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

تتبدل الأجواء الفلكية مع انتقال القمر إلى برج السرطان المائي ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من برج الحوت فتتحسن ظروف كل من مواليد السرطان العقرب والحوت.



قالت خبيرة الأبراج ماغى فرح أنه بانتظار مولود اليوم عاما مميزاً يحمل معه انفراج تقدم تفاؤل وافراح ترتاح وتختفي الغيوم وتتفاهم مع المحيط ويعطيك القدرة على الحوار والتفاهم لقاءات مهمة وانجازات مهمة ومواعيد مقابلات فقط انتبه الى طريقة كلامك فلا داعي لان تحتد بسبب سرعة الخاطر التي تتمتع بها عام جيد ومبارك من الفلك تحصد ثمار جهودك وقد تحصد أكثر ممّا تتوقع ان تفاؤلك يجعلك تعمل بمهمة ونشاط.







شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 13 مارس فإن ذلك يعني أنك مغامر وتستمتع بعمل صدمة لمن حولك بكل ما هو غير متوقع. لديك حماس كبير لكنك متقلب وطاقتك غير مستقرة.



نصيحة:

يحمل لك عام ٢٠٢٢ أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة.. أنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري بالنسبة لك حتى آخر العام.