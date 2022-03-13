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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

استعدادا لرمضان .. طريقة عمل الفلافل المقرمشة

طعمة
طعمة

لم يتبق على شهر رمضان سوى أيام قليلة ،مما يجعل ربة المنزل تبدأ فى تحضير بعض الأطعمة وتجهيزها بالمنزل ومن أبرز هذه الأطعمة تفضل ربة المنزل إعداد الطعمية البيتي ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اكتشاف أسهل وأفضل طريقة لتحضير الفلافل المقرمشة قبل رمضان للشيف خلود مراد .

 

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المقادير:


.حمص حب 
.ربطتين بقدونس 
.بصلة واحدة كبيرة
.ملح حسب الرغبة
.بهارات الفلافل 
.ملعقتان كبيرتان من كرونات الصوديوم


طريقة التحضير:


.أغسلي الحمص جيداً وأنقعيه بالماء الدافئ لمدة يوم كامل مع الإستمرار بإضافة الماء الساخن عليه وملعقة من الكربونات الصوديوم.
.قشّري البصلة، وقطعيها إلى قطع متوسطة الحجم.
.ضعي الحمص بماكينة الفرم الخاصة باللحمة و أفرميه ناعما"
.أفرمي البقدونس والبصل بنفس الطريقة اخلطي المكونات مع بعضها البعض .
.ضيفي بهارات الفلافل حسب الرغبة ويفضل ان تكون ملعقة طعام لكا كأس حمص
.ضيفي الملح وعاودي خلط المقادير جيداً 
.أتركي الخليط لمدة نصف ساعة قبل قليه بالزيت الحامي
.أحضري قالباً لتشكيل عجينة الفلافل وملعقة وكأس فيه ماء لغسل القالب من فترى لأخرى أثناء القلي، ضعي كمية من العجينة بالقالب واسكبيه ببطء بالزيت وعند امتلاء المقلى بالفلافل قومي بتخفيف النار على الزيت حتى لا يحترق من الخارج ولا يصل للنضج الداخلي.

طريقة التحضير فول الصويا طريقة عمل الفلافل زيت فول الصويا ماء الساخن health

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